Google, Facebook, Amazon, IBM und Microsoft Technologiekonzerne verbünden sich bei Künstlicher Intelligenz

Die Technologiekonzerne Google, Facebook, Amazon, IBM und Microsoft bündeln ihre Kräfte für eine neue Partnerschaft bei der Künstlichen Intelligenz (KI), berichtet unter anderem der Guardian. Die gemeinnützige Organisation soll ein breiteres öffentliches Verständnis für die KI-Technologie vorantreiben und Standards für die künftige Forschung setzen.

Die Allianz versteht sich nicht als Lobby-Organisation. Stattdessen wolle sie "Forschung betreiben, Erfolgsmodelle empfehlen und Forschungsberichte unter offenen Lizenzen veröffentlichen - aus den Feldern Ethik, Fairness und Inklusivität, Transparenz, Datenschutz und Interoperabilität, Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI-Systemen, sowie über Vertrauenswürdigkeit, Zuverlässigkeit und Robustheit der Technologie".

Weitere Mitglieder willkommen

Im Vorstand des Non-Profits sollen Mitglieder, die nicht im Dienst der Technologiekonzerne stehen, gleichberechtigt vertreten sein. Zudem erhoffen sich die Konzerne weitere "gemeinnützige Organisationen, Akademiker und Spezialisten aus Politik und Ethik" ins Boot holen zu können.

Amazons KI-Leiter Ralf Herbrich sprach von einem goldenen Zeitalter des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz. "Diese Partnerschaft wird sicherstellen, dass wir die besten und hellsten Köpfe aus diesem Bereich ins Gespräch holen, um das Vertrauen der Kunden und den Nutzen für die Gesellschaft zu verbessern."

Die fünf Gründungsmitglieder haben bereits starke KI-Forschungsteams, die schon bekannte Produkte und Projekte an den Start gebracht haben: Dazu gehören zum Beispiel die digitale Assistentin Alexa von Amazon oder der künstliche Go-Spieler der Google-Tochter DeepMind, der als erste Maschine einen Menschen in dem asiatischen Brettspiel geschlagen hat.

Apple ist bislang nicht dabei

Interessanterweise ist Apple nicht dabei, obwohl man mit dem Tech-Unternehmen ebenfalls in Kontakt getreten war. Gegenüber Businessinsider äußerte sich Eric Horvitz, Geschäftsführer von Microsoft Research, hoffnungsvoll über einen Beitritt zu der Allianz: "Wir waren in Gesprächen mit Apple und sie sind begeistert von den Anstrengung, die unternommen werden." Klar ist, dass auch Apple an der Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz interessiert ist.