Soziales Netzwerk: Lokalisten wird abgeschaltet

Einige Nutzer dürften schon fast vergessen haben, dass sie bei dem Netzwerk noch angemeldet sind: bei Lokalisten. Das soziale Netzwerk von ProSiebenSat.1 soll Ende September dichtgemacht werden, dabei werden die Daten der Nutzer gelöscht. Das kündigte das Unternehmen laut Informationen des "Donaukuriers" in einer E-Mail an die verbliebenen Nutzer an. Sie haben noch bis Ende September Zeit, Bilder und Nachrichten zu sichern.

Bei dem kostenlosen Online-Netzwerk ging es vornehmlich darum, Freunde und Bekannte miteinander zu vernetzen. Verbindendes Element waren die "Homebases", die Städte und Regionen, in denen die Nutzer lebten. Die Lokalisten waren darauf ausgelegt, dass Online-Bekanntschaften sich auch offline trafen - zum Beispiel bei Veranstaltungen in der Region. Nutzer konnten Gruppen und Veranstaltungen erstellen und Partyfotos hochladen.

2005 war das Netzwerk als kleines Projekt gestartet: Fünf Freunde aus München und Umgebung hatten die Lokalisten ursprünglich für den eigenen Freundeskreis entwickelt. Bereits ein Jahr später stieg das Medienunternehmen ProSiebenSat.1 mit ein und übernahm im Jahr 2011 die Lokalisten komplett. Nach eigenen Angaben hatten die Lokalisten zu Hochzeiten im Jahr 2010 etwa 3,6 Millionen Nutzer.

Seit einigen Jahren schwächelt das Netzwerk jedoch. Zuletzt stagnierte die Zahl der Nutzer des Portals bei monatlich etwa 600.000 Besuchern. Wie viele andere Netzwerke konnten sich letztlich auch die Lokalisten nicht gegen Facebook behaupten: StudiVZ und MySpace besitzen beispielsweise heute kaum noch Relevanz, werkenntwen gibt es bereits seit 2014 nicht mehr. Mit den Lokalisten stirbt jetzt ein weiterer Dinosaurier der ersten sozialen Netzwerke.

Lesetipp: Wie steht es eigentlich um AltaVista, StudiVZ und Myspace? In unserem Quiz vom Jahresanfang können Sie Ihr Wissen über alte Web-Dienste testen.