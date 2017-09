Bezahlsystem des Lollapalooza Zack, im Konto anderer Festivalbesucher

The XX, Marteria, AnnenMayKantereit: Auf dem Lollapalooza spielten vergangenes Wochenende einige der angesagtesten Künstler des Jahres 2017. Und auch in Sachen Bezahlung inszenierte sich das Berliner Musikfestival als besonders zeitgemäß: Essen und Getränke ließen sich vor Ort ausschließlich per Guthaben auf einer Chipkarte erwerben, die mit einem Code bedruckt und Teil des Festivalbändchens war.

Das Geld konnten die Besucher vorab auf ein digitales Festival-Konto buchen. Und wer nur Bargeld hatte, musste es für Bier oder Pommes erst noch an einem Schalter auf die kleine Chip-Karte buchen lassen. Mit Sätzen wie "Es ist zu 100% genau" und "Dein Guthaben ist sicher" warben die Veranstalter im Vorfeld für ihr System.

Praktisch klappte das Bezahlen per Chip - anders als die An- und Abreise einiger Besucher am ersten Tag - einigermaßen gut. Doch das System hat für die Besucher einen Haken: Anders als bei anderen Events, wo man nicht ausgegebenes Geld einfach wieder mit nach Hause nimmt, muss man sich beim Lollapalooza sein Restguthaben manuell zurückbuchen lassen. Das geht erst seit Mittwoch und wer das nicht macht, parkt sein Geld weiter beim Veranstalter.

Wer sein digitales Festival-Konto im Voraus füllen wollte, musste mindestens 40 Euro darauf buchen, es gab auch andere - allerdings feste - Beträge wie 100 Euro. Viele der Besucher dürften daher vor Ort nicht ihr gesamtes Geld ausgegeben haben - etwa, weil sie vorsichtshalber zu hoch kalkuliert hatten oder weil es in der Praxis schlicht schwer fällt, sein Guthaben eurogenau aufzubrauchen.

Einloggen in fremde Konten möglich

Doch bis zum Freitagmorgen gab es noch eine andere Sache, die das Bezahlsystem nicht gerade in gutem Licht dastehen lässt: Auf der Festival-Website war es bis zu einem Hinweis von SPIEGEL ONLINE Festival-Besuchern, aber auch Dritten möglich, sich in diverse fremde Guthaben-Kontos einzuloggen. Man brauchte lediglich den Code von einem Festivalbändchen, denn in vielen Fällen ähnelte der manch anderen Codes außergewöhnlich stark.

So konnte man prinzipiell das Guthaben fremder Personen zum Spenden freigeben - was vom Lollapalooza als Alternative zur Rücküberweisung angeboten wird - oder es auf ein Konto seiner Wahl überweisen lassen. Uns gelang es am Donnerstagnachmittag, uns gleich in mehr als einem Dutzend fremder Konten anzumelden.

35,50 Euro fremdes Restguthaben: Wir hätten es spenden oder an ein Konto unserer Wahl überweisen können

Auf manchen Konten waren nur noch Kleckerbeträge wie 1,50 Euro, andere Besucher hatten aber zum Beispiel auch Beträge wie 35,50 oder 42,50 Euro auf dem Konto.

Potenzial für Missbrauch gab es

Ein an dieser Stelle möglicher Missbrauch fremden Guthabens könnte natürlich auffallen - jedenfalls dann, wenn der eigentliche Guthabenbesitzer sich später noch sein Restgeld holen will. Praktisch dürfte es angesichts von 85.000 Lollapalooza-Besuchern pro Tag aber diverse Accounts geben, bei denen die Besitzer schlicht vergessen, ihr Restguthaben abzuholen beziehungsweise bei denen es ihnen egal ist, ob noch ein kleiner Betrag drauf ist.

Auf SPIEGEL-ONLINE-Anfrage heißt es vom Veranstalter, man könne mögliche Betrugsfälle bei der Restguthaben-Auszahlung derzeit zwar nicht hundertprozentig ausschließen - grundsätzlich würden Überweisungen aber auf Plausibilität und Muster hin geprüft. Wenn jemand glaube, er sei durch Betrug mit seinem Code zu einem Schaden gekommen, solle er sich melden.

Davon, dass das Code-System so leicht auszutricksen war, sei man "überrascht", heißt es vom Veranstalter: "Seit 2015 arbeiten wir auf diversen Events mit diesem System und hatten dieses Problem bisher noch nie." Bei stichprobenartigen Checks vor dem Festival sei zumindest nichts aufgefallen. Man habe sich nun aber mit dem Zulieferer in Verbindung gesetzt, um der Sache auf den Grund zu gehen.

Am Freitagnachmittag haben die Veranstalter nun entschieden, dass man auf der Lollapalooza-Seite nur noch nach dem Einloggen mit seinem Festival-Account einen Code eingeben kann. So ist klar ersichtlich, wer welche Zeichenfolge eingegeben hat. Der zunächst weiter auf der Festival-Website vorhandene Hinweis "Die Erstattung Eures Restguthabens könnt ihr (...) ohne Registrierung anfordern" ist damit überholt.

Lollapalooza-Website vor dem SPIEGEL-Hinweis: Die Option "Proceed without sign-in" fehlt jetzt

Wer keinen Festival-Account besitzt - etwa, weil er als Mitarbeiter einen nicht-personalisierten Chip hatte - und jetzt nicht mehr an sein Geld kommt, der soll sich beim Veranstalter melden, heißt es.