Das Web der Neunzigerjahre Als wir zum ersten Mal "drin" waren

Alta Vista: Vom Non-Plus-Ultra zum No Name

Yahoo hatte lange Zeit nur einen Web-Katalog. Die größte Suchmaschine vor der Ära Google hieß Alta Vista. Und wie Google war sie fast ein Synonym für das Internet. The Streets sangen 2002 in einem Song: „You won’t find us on Alta Vista“. Was so viel bedeuten sollte, wie: Wir sind so Underground, wir sind nicht im Internet zu finden. Schon ein Jahr später war Alta Vista mehr oder weniger Geschichte, als es von Yahoo übernommen wurde. Suchanfragen wurden dann einfach an den neuen Eigentümer weitergeleitet.