Hunderte Millionen Kunden betroffen Hotelkette Marriott meldet massives Datenleck

Eine wichtige Reservierungsdatenbank der Hotelkette Marriot International ist Ziel eines Hackerangriffs geworden. In der Datenbank fanden sich Informationen zu rund einer halben Milliarde Kunden. Konkret geht es um Reservierungen, die vor dem 10. September 2018 in Hotels der Kette getätigt wurden. "Wir bedauern diesen Vorfall zutiefst", zitiert das Marriott seinen Geschäftsführer Arne Sorenson. Das Datenleck machte das Unternehmen am Freitag selbst auf seiner Website bekannt. Die Behörden seien eingeschaltet worden, heißt es, und Regulierer würden unterrichtet.

Ziel der Attacke war demnach die Reservierungsdatenbank der Marriott-Tochter Starwood. Darin werden Gästeinformationen gespeichert, die zu Tochtermarken wie zum Beispiel Le Méridien, Sheraton Hotels & Resorts und Westin Hotels & Resorts gehören. Marriott selbst verwende ein separates Reservierungssystem, heißt es, das sich in einem anderen Netzwerk befindet.

Wie in einem Frage-und-Antwort-Katalog zu dem Vorfall erklärt wird, gab es bereits seit 2014 "unbefugten Zugang" zum Starwood-Netzwerk. Eine kürzliche Untersuchung des Unternehmens habe ergeben, dass jemand Unbekanntes Informationen aus dem System kopiert und verschlüsselt hat.

Zahlreiche Daten kopiert

Marriott zufolge wurden im Laufe der Zeit Informationen kopiert, die über Gäste der Hotels gespeichert worden waren. Insgesamt sind demnach bis zu 500 Millionen Gäste betroffen. Zu 327 Millionen davon enthielt die Datenbank sehr persönliche Daten, darunter "Namen, Postanschriften, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Passnummern, 'Starwood Preferred Guest'-Kontoinformationen, Geburtsdaten, Geschlechter, Ankunfts- und Abfahrtsdaten, Reservierungsdaten und Kommunikationspräferenzen". Zu den restlichen Gästen sollen weniger Informationen abrufbar gewesen sein.

Die genaue Kombination der Daten variiere je nach Gast, schreibt Marriott im Kontext der 327 Millionen Betroffenen - und fügt hinzu, dass bei einer nicht näher genannten Zahl an Personen auch Zahlungskartennummern und Ablaufdaten der Zahlungskarten zu den kopierten Informationen gezählt hätten.

Die Zahlungskartennummern seien zwar verschlüsselt gewesen, heißt es von Marriott weiter, aber auch: "Für die Entschlüsselung der Zahlungskartennummern sind zwei Komponenten erforderlich, und Marriott konnte an dieser Stelle nicht ausschließen, dass beides entnommen wurde."

Hotels in mehr als 100 Ländern

Marriott selbst gibt an, Hotels in 129 Ländern und Regionen zu betreiben. Das Unternehmen aus dem amerikanischen Bethesda im US-Bundesstaat Maryland zählt damit zu den größten Hotelketten der Welt. Marriott hatte Starwood 2016 übernommen - wie man jetzt weiß, also zu Zeiten, als der Zugriff auf die Reservierungsdatenbank bereits begonnen hatte.

Kunden, die der Vorfall betreffen könnte, rät Marriott nun unter anderem, sicherheitshalber auf ihren Kontoauszüge für Zahlungskarten nach verdächtigen Aktivitäten Ausschau zu halten und diese gegebenenfalls sofort dem jeweiligen Kartenanbieter zu melden.

"Marriott wird Sie nicht auffordern, Ihr Passwort per Telefon oder E-Mail anzugeben", stellt die Kette außerdem klar - ein sinnvoller Hinweis, will das Unternehmen betroffene Kunden doch nun auch per E-Mail informieren.

Wenn Sie eine E-Mail rund um den Marriott-Hack oder sonst eine verdächtige Mail erhalten, sollten Sie also vorsichtig sein. Hinter der Nachricht könnten auch Kriminelle stecken, die durch das Datenleck an Ihre Daten gelangt sind.