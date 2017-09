YouTuber-Interview Realitätscheck mit Martin Schulz

Herr Schulz, wie viel kostet Milch gerade bei Aldi? Statt persische Gelehrte zu zitieren wie beim TV-Duell am Sonntag, muss SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz bei seinem Interview mit vier deutschen YouTubern erst mal seine Alltagstauglichkeit unter Beweis stellen. Realitätscheck heißt das auf YouTube-Deutsch. Schulz schätzt mit 70 Cent sehr gut. Realitätscheck bestanden, kann man sagen.

Aber es gibt da noch ein anderes Problem, dem Schulz sich in seinem zehnminütigen Interview-Slot mit dem Videomacher MrWissen2go alias Mirko Drotschmann stellen muss: Wie kann es eigentlich sein, dass in Deutschland die Schere zwischen Arm und Reich stetig weiter aufgeht und viele Arbeitnehmer vom Aufschwung nichts abbekommen, obwohl doch die SPD in den letzten Jahren fast immer mitregiert hat? Dieselbe SPD, der Schulz das oberste Wahlkampfthema soziale Gerechtigkeit verordnet hat? Naja, man sei ja nur Juniorpartner gewesen, grummelt Schulz.

Aber die Arbeitsministerin wird doch von der SPD gestellt? Tja, irgendwie schon, aber jetzt will er, Schulz, erst mal richtiger Kanzler werden, das mit seinem Herzensthema wird dann schon.

Vier Themen, die beim TV-Duell fehlten

Jeder der vier prominenten Webstars - MrWissen2go, ItsColeslaw, Nihan und MarcelScorpion - hatte je zehn Minuten Gesprächszeit mit Martin Schulz. Außerdem wurden Publikumsfragen über den Hashtag #DeineWahl ins Gespräch gebracht. Das Interview aus dem YouTube Space in Berlin wurde live über den YouTube-Kanal Deine Wahl übertragen.

Die Interviewer schafften eine erfreuliche Talk-Runde, was nach dem missglückten TV-Duell vom Sonntag nicht sonderlich schwer gewesen sein mag. Die vier Schwerpunktthemen Integration, soziale Gerechtigkeit, Breitbandinternet und Bildung füllten zumindest teilweise die Lücke, die die Moderatoren des TV-Duells gerissen hatten.

Nach dem TV-Duell wurde viel gemäkelt, über die fehlenden Differenzen zwischen den Kandidaten, die selbstdarstellerischen und populistischen Moderatoren, über einen eigenartig überdeutlichen Schwerpunkt bei den Themen Flüchtlinge und Islam. Wo waren Zukunftsthemen wie Bildung und Digitalisierung?

Darüber wunderte sich Schulz am Dienstag gemeinsam mit seinen Interviewern auch. Dass schnelles Internet für jedermann am Sonntag kein Thema gewesen sei, habe ihn überrascht, sagt zum Beispiel YouTuber MarcelScorpion alias Marcel Althaus. "Meine Arbeit findet im Internet statt." Schulz stimmt zu und lästert ein wenig über das Format, bevor er auf die Vorlage eingeht: "Wir müssen mehr in den Breitbandausbau investieren als in alles andere."

Geld auszugeben, wo es Probleme gibt, wird Schulz' Universalantwort des Interviews. Integrationsschwierigkeiten? "Die Bundesrepublik ist ein reiches Land", sagt Schulz der YouTuberin Nihan, die selbst einen Migrationshintergrund hat und das Thema mit vielen persönlichen Beispielen ins Gespräch bringt. Investitionen, so Schulz, könne sich Deutschland hier problemlos leisten.

YouTube Lisa Sophie und Schulz

Staatstrojaner, Wellensittiche und ein bisschen Bildung

Das gleiche Argument beim Thema Bildung, angeschnitten von Webstar Lisa Sophie. Die sagt: "Momentan macht uns das Bildungssystem alle ziemlich wütend." Mit "uns" meint sie sich und ihre Generation, Anfang 20 und mitten in der Ausbildung oder gerade raus aus den Schulen und Unis. Leider wird Lisa Sophie dann aber von dem sinnvoll gesetzten Hauptthema ihres Interviews abgelenkt und plaudert mit Schulz bald über Wellensittiche. Die hatte Schulz mal, aber jetzt wohnen sie anderswo.

Das Thema Massentierhaltung ist zwar wieder wichtig, aber der Erkenntnisgewinn bleibt begrenzt. Welcher Kanzlerkandidat würde fordern, dass ruhig noch ein paar Hühner mehr auf einen Quadratmeter Stall gequetscht werden sollten?

YouTuber Althaus schafft es immerhin, in seinem Interview eine Frage zum umstrittenen Staatstrojaner unterzubringen. Doch Schulz kommt mit einer ausweichenden Antwort davon und beschwichtigt Althaus, sein Smartphone würde sicher nie abgehört, seine WhatsApp-Verschlüsselung nie geknackt. Das passiert ja nur Kriminellen, richtig?

Waschpulver im Freibad

Schlagzeilen machen, zumindest für den Tag, dürften dagegen Schulz' Aussagen zur Legalisierung von Cannabis. Als ehemaliger Alkoholiker stehe er persönlich Rauschmitteln kritisch gegenüber. Jedoch werte er das Thema als Gewissensentscheidung, bei der die Parteilinie egal sei.

Konkurrentin Angela Merkel saß bereits Anfang August an Schulz' Stelle, um unter jungen Wählern für sich zu werben. Sie stellte sich ebenfalls einer Riege von vier YouTubern zum Liveinterview. Von ihrem Interview blieb vor allem jener Moment im Gedächtnis, als Merkel die Beauty-Videomacherin Ischtar Isik verdutzt fragte, ob sie denn "immer nur Selbstdarstellung" betreibe. Es war ein Merkel-Auftritt ohne große Patzer.

Den legt auch Schulz hin, doch ausgerechnet beim SPD-Wahlkampfthema soziale Gerechtigkeit, das gerade junge Leute umtreiben sollte, bleibt er bemerkenswert blass, und die YouTuber fragen nicht hartnäckig genug nach. Immerhin, bei seiner schlimmsten Jugendsünde bleibt Videomacherin Nihan hartnäckiger und Schulz rückt mit der zweitschlimmsten raus: Nach einer durchzechten Nacht habe er nachts im Freibad einen Karton Waschpulver in ein Schwimmbecken geschüttet.