Dämliches Buch für YouTube-Fans "Hast du dein Intro alleine designt?"

"In diesem Buch erfährst du alles über das Leben als YouTuber!", heißt es zu Beginn des rund 150-seitigen Werkes "Mein Leben als YouTuber". Der Verlag verspricht "Blicke hinter die Kulissen" und Tipps für die Karriere als Social-Media-Star. Beim Lesen erweisen sich die versprochenen Einblicke aber als oberflächlich - und die Karrieretipps als grob fahrlässig.

Dabei ist der erste Eindruck durchaus positiv. Auf dem Cover prangen immerhin YouTube-Stars wie Torge Oelrich und die "Außenseiter" Sascha und Dima Koslowski, sie gelten als Legenden der deutschen YouTube-Kultur. Zum Buch beigetragen haben sie letztlich aber nur halbwegs interessante Interviews, die am Ende abgedruckt sind.

Hauptsächlich besteht das Buch stattdessen aus einer etwa 60-seitigen Erzählung über den schüchternen Nachwuchs-YouTuber Alex. Die Geschichte spielt in einer fiktiven Zukunft, die einer Fantasie von YouTubes Mutterkonzern Google entsprungen sein könnte.

YouTube könnte das gefallen

In dieser Zukunft träumen Jugendliche offenbar von nichts anderem als dem Leben als YouTube-Star. Die Nachwuchstalente lassen sich an einer Akademie ausbilden, deren Anziehungskraft an die Zauberschule "Hogwarts" aus den "Harry Potter"-Romanen erinnert.

Der Konzern YouTube scheint kaum Konkurrenz zu haben, Instagram, Facebook und Twitter wurden zu bloßen Schulfächern an der Akademie degradiert. Von Snapchat, Musical.ly oder anderen ist keine Rede. So eine Zukunft hätte YouTube wohl gern.

Der schüchterne Alex besucht an der YouTube-Akademie Seminare wie "Geschichte von YouTube", "Filming Rules", "Vlogging" und "Diktion". Kurse über die Verantwortung von YouTubern gegenüber ihren oft minderjährigen Zuschauern dagegen scheint es nicht zu geben.

Mehrfach wird die Geschichte von Infoboxen unterbrochen, die den jungen Leserinnen und Lesern teils fragwürdige Tipps für ihre eigene YouTube-Karriere nahelegen. Dort heißt es zum Beispiel: "Wenn eine Firma will, dass du sie in deinem Video erwähnst, kann sie dir anstelle von Geld auch Dinge anbieten (wie Handys, Computer, Spielekonsolen). Zögere oder schäme dich nicht, es von ihnen zu akzeptieren."

"Investiere dein Taschengeld"

Deutlicher kann man Jugendliche nicht dazu einladen, sich von der Werbeindustrie ausnutzen zu lassen. "Der Tauschhandel existiert schon seit Zeiten, in denen wir noch als Affen über den Planeten liefen", heißt es weiter. Es fehlt eine Erklärung, wie man verantwortungsvoll mit solchen Kooperationen umgeht - auch YouTuber werden zu unglaubwürdigen Werbefiguren, wenn sie wahllos Produkte vor die Kamera halten. Es fehlen zudem Erläuterungen, wie Werbeformen in Videos gekennzeichnet werden müssen.

In einer anderen Infobox legen die Autoren den Lesern eindringlich nahe, etwas Taschengeld springen zu lassen: "Habe keine Angst vor Selbstmarketing. (...). Wer nicht riskiert, der nicht gewinnt. Falls du also an dich glaubst, investiere dein Taschengeld in eine Anzeige."

Keine Infoboxen gibt es darüber, wie junge YouTuber ihre Privatsphäre schützen sollten, wie sie mit fanatischer Fanliebe umgehen können oder wie sie auf Dauer den Druck aushalten, ständig im Netz präsent zu sein. Das Buch vermittelt den Eindruck, YouTube sei abenteuerlich wie eine Klassenfahrt - und nicht etwa ein Vollzeitberuf in der Unterhaltungsbranche.

Rollenbilder von Vorgestern

Im Mittelpunkt der YouTuber-Erzählung steht zudem eine Liebesgeschichte, die von Rollenklischees bestimmt wird. Lena, die Angebetete des Protagonisten Alex, wird beharrlich auf ihr Äußeres reduziert und sexualisiert, einmal wird sie nur als "Besitzerin des Kleides" bezeichnet. Später wird sie beschrieben als "Lena mit einem kurzen gelben Rock".

Wenn Lena gegen Ende des Buches in Tränen ausbricht, wird sie vom Protagonisten Alex gönnerhaft getröstet: "Du bist nur naiv. Das ist nicht unbedingt was Schlimmes." Männer, die ungefragt die Gefühle von Frauen beurteilen: So ein Rollenbild ist alles andere als fortschrittlich, erst recht nicht für eine Jugenderzählung.

Am Ende des Buchs entzaubert Alex noch sein Idol, den erfolgreichen YouTuber Max. Der ist durch Videos berühmt geworden, in denen er hilfsbedürftige Menschen unterstützt. Alex findet heraus, dass Max seine Videos mit Schauspielern inszeniert. Der enttäuschte Protagonist fasst einen Entschluss: Künftig will er nur noch sich selbst zum Vorbild nehmen. So endet das Buch mit einem Plädoyer für Egozentrismus.

Oberflächliche Interviews

Wenig überraschend sind schließlich die angehängten YouTuber-Interviews am Ende des Buches. Gefragt nach der Verantwortung gegenüber ihren minderjährigen Zuschauern geben die YouTuber eher belanglose Statements ab. Am interessantesten ist noch Torge Oelrichs Antwort: "Ich versuche immer eine gewisse Message rüberzubringen, die Respekt und Toleranz beinhaltet". Wie Oelrich das gelingt, wird aber nicht vertieft.

Die restlichen Fragen und Antworten kratzen an der Oberfläche, sie lauten beispielsweise: "Wie findest du Hate?" - "Hate an sich finde ich nicht gut", oder: "Hast du dein YouTube-Intro alleine designt?"- "Ja!"

Gegen Ende fordern die Autoren ihre Leserinnen und Leser auf, im Netz für das Buch zu werben. "Wie crazy bist du?", heißt es. "Mache ein individuelles Foto und teile es unter #meinlebenalsyoutuber. Wir liken dein Bild".

Wer das tut und für ein einzelnes Like auch noch Hashtag-Werbung macht, muss wohl wirklich etwas "crazy" sein.

"Mein Leben als YouTuber"; Ullstein Buchverlage; Ina Taranu-Hofnar, Dima Koslowski, Sascha Koslowski, Freshtorge, Tina Neumann, justCaan, Silvi Carlsson; 16,90 Euro.