große Ereignisse oder Entwicklungen kündigen sich manchmal schleichend an. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann genau ich zum ersten Mal den Hashtag #MeToo in meiner Timeline entdeckte. Irgendwann im Oktober 2017 war er plötzlich da und ist es heute, ein Jahr später, immer noch. Dafür bin ich dankbar.

Getty Images #MeToo-Demo in Los Angeles

Was unter #MeToo in mosaikhafter Kleinteiligkeit an Geschichten zu lesen war, entfaltete eine unerwartete Wucht. Manchmal meinte ich, förmlich zu spüren, wie sich jahrelang angestaute Scham, Verzweiflung und Wut in einem spröde und sachlich formulierten Tweet einer Frau oder eines Mannes irgendwo auf der Welt entluden. Was mich noch mehr bewegte: zu beobachten, wie einzelne, auch anonyme Nutzer online Solidarität erfuhren, nach dem Motto "Du bist nicht allein mit deinem Schmerz".

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 15. Oktober 2017

Ohne das Internet hätte die #MeToo-Debatte über Belästigung und Missbrauch nie die Breite und Tiefe erreicht, die sie heute hat. Der Hashtag ist zu einem globalen Phänomen geworden, bei dem jeder Nutzer und jede Nutzerin eine Stimme hat.

Das alles machte #MeToo auch angreifbar, und was gab es nicht alles an Kritik: Mal war die Debatte zu weinerlich, mal zu aggressiv geführt von Frauen, mal nicht differenziert genug, dann wieder ausgrenzend gegenüber bestimmten Gruppen. Viele fragten verständnislos, warum Frauen unter #MeToo plötzlich Vorfälle herauskramen, die teils schon viele Jahre zurücklagen.

DPA Demo in New York (Archiv)

Dabei liegt genau darin die Macht der Hashtags begründet: Ein Hashtag rettet nicht die Welt, er erzeugt bestenfalls Aufmerksamkeit, was schlimmstenfalls auf Kosten von Nuancen geht. Das wirklich Tolle an Hashtags wie #MeToo ist folgendes: Sie bieten einen neuen Rahmen, um über Dinge zu sprechen, die auch schon vorher da waren, aber kaum benannt oder thematisiert werden konnten.

Das sagt auch die österreichische Autorin Ingrid Brodnig, mit der ich über die Bedeutung von #MeToo gesprochen habe. Das Interview mit Brodnig erscheint diese Woche auf SPIEGEL ONLINE, als Teil der Themenwoche #frauenland (ja, auch der SPIEGEL setzt auf die Macht des Hashtags).

Die Themenwoche von SPIEGEL, SPIEGEL ONLINE und SPIEGEL TV wird diese Woche in etlichen Beiträgen eine Bestandsaufnahme zur Lage der Frauen in Deutschland vornehmen und ein Jahr #MeToo beleuchten. Am Mittwoch erscheint zudem eine gedruckte SPIEGEL-Sonderausgabe.

Neue Smartphones von Google

Matthias Kremp Erhält einen Nachfolger: Googles Pixel 2

Am Dienstag stellt Google seine neuen High-End-Smartphones vor, das Pixel 3 und das Pixel 3 XL. Mein Kollege Patrick Beuth wird sich die Geräte für Sie ansehen und hofft nach den zahllosen Leaks auf die eine oder andere Überraschung. Interessant sind die Pixel-Modelle in jedem Fall: Die Vorgänger gehören dank der tollen Kamera zu den Topsmartphones auf dem Markt. Zudem reizt Google auf den eigenen Smartphones die Möglichkeiten seines aktuellen Android-Systems stets am weitesten aus.

Seltsame Digitalwelt: Ich wollte KEINEN Newsletter!

Eine Anekdote von Markus Böhm

In meinem Postfach landen regelmäßig E-Mails von Lieferdiensten, obwohl ich nur zwei oder drei Mal im Jahr online Pizza bestelle. Für all die Aktionsmails von "Sabrina von Lieferheld" hatte ich mich doch niemals freiwillig angemeldet, oder? Bei der nächsten Lieferheld-Bestellung orderte ich per VPN, mit neuer E-Mail-Adresse und anderem Namen via "Ohne Anmeldung bestellen" - und ganz sicher ohne Zustimmungshaken beim Newsletter.

SPIEGEL ONLINE

Mein Essen kam, und nicht nur das: Binnen zweier Wochen bekam ich über die neue E-Mail-Adresse drei Lieferheld-Newsletter. Auf Nachfrage erklärt mir Lieferfeld, dass einfach jeder Besteller den Newsletter erhält - unabhängig vom Haken. Tatsächlich ist dieses Vorgehen legal, erst bei Widerspruch hat man Ruhe. Mein Vorschlag für eine neue Beschriftung des Häkchen-Felds: "Ja, ich bin so verzweifelt hungrig, dass mir egal ist, ob Lieferheld meinen Willen ernst nimmt."

Ist Ihnen etwas Ähnliches passiert? Geben Sie uns gern einen Hinweis via netzwelt@spiegel.de, mit dem Betreff "Unfreiwillig bestellt".

App der Woche: "PAC-MAN: Ralph breaks the Maze"

getestet von Tobias Kirchner

Bandai Namco

Der Disney-Charakter Randale-Ralph stolpert in seinen Film-Abenteuern in bekannte Videospielwelten und richtet Chaos an. In diesem Spiel ist das nicht anders. Zu den bekannten Geisterfressern von Pac-Man kommen neue Figuren: Auch Elsa aus "Frozen" hat einen Gastauftritt. Wer Pac-Man mag und die Disney-Charaktere kennt, bekommt eine interessante Neuinterpretation des Spiels.

Kostenlose Demoversion, Vollversion für 6,49 Euro, von Bandai Namco: iOS, Android

