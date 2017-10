Von Judith Horchert

In dieser Woche soll es endlich kommen: Das finale Ergebnis der Bundestagswahl. Auf der Seite des Bundeswahlleiters heißt es, mit dem endgültigen amtlichen Ergebnis sei am Donnerstag zu rechnen. Bis jetzt gibt es nur ein vorläufiges Ergebnis.

Auch wenn wohl keine Überraschungen zu erwarten sind: Über Wochen ist das vorläufige Ergebnis die Wahrheit im Land. Die könnte theoretisch manipuliert werden, haben wir vor einigen Wochen berichtet. Denn bei der Bundestagswahl kam Software zum Einsatz, die IT-Experten für höchst unsicher halten. Sie wird für die Berechnung des vorläufigen Wahlergebnisses genutzt. Ein möglicher Hackerangriff könnte das endgültige Ergebnis also nicht verfälschen - aber mit falschen vorläufigen Ergebnissen Verwirrung stiften.

Präsentation der Software PC Wahl, die auch bei der Bundestagswahl zum Einsatz kam

Bisher deutet nichts auf einen Hackerangriff hin. In einem solchen Fall wären wohl auch längst Unstimmigkeiten aufgefallen, etwa zwischen Hochrechnungen und vorläufigen Ergebnissen.

Allerdings wäre "Verwirrung" ein schwaches Wort für das, was in Deutschland los wäre, käme in dieser Woche ein deutlich anderes Ergebnis zutage. Deshalb halte ich es für dringend geboten, künftig für sichere Software-Lösungen bei der Wahl zu sorgen - auch dann, wenn es "nur" um das vorläufige Wahlergebnis geht.

Microsoft-Manager verabschiedet Windows-Handys

AP/dpa Joe Belfiore

Überraschend deutliche Ansage auf Twitter: Am Wochenende erklärte Microsoft-Manager Joe Belfiore die Mobilversion von Windows faktisch für tot. Auf die Frage eines Nutzers auf Twitter, ob es an der Zeit sei, sich von Windows Mobile zu trennen, antwortete er zunächst, dass man berufliche Anwender weiter unterstützen werde, er selbst als Privatanwender aberlängst zu einem anderen System gewechselt sei. Belfiore war schon öfter mit einem iPhone gesehen worden. Auf Nachfrage eines anderen Nutzers verdeutlichte er, dass Microsoft weder an neuen Funktionen, noch an neuer Hardware arbeite.

Verwunderlich ist dieser Schritt nicht. Gegen Android und iOS hat sich Windows nie behaupten können. Derzeit liegt Microsofts Marktanteil bei Smartphones unter einem Prozent. Das letzte Mal, dass wir uns ein Microsoft-Handy genauer angeschaut haben, war Anfang 2016. Danach kam nicht Berichtenswertes mehr.

So wird das Microsoft-Handy zum Windows-PC Microsoft Lumia 950: Dank Windows 10 und der neuen Funktion Hello kann man das Smartphone entsperren, indem man es einfach anschaut. Die Software gibt das Gerät nur frei, wenn sie das Gesicht des Nutzers erkennt. Schlägt der Erkennungsversuch fehl, muss man sich mit einer Pin anmelden, so wie bei anderen Smartphones auch. Die Benutzeroberfläche des auf dem Lumia 950 installierten Windows 10 ist Nutzern von Windows-Smartphones längst bekannt. Unterschiedlich große Kacheln symbolisieren Apps und Funktionen. Das Display des Lumia 950 ist mit 5,2 Zoll recht groß, strahlt hell und kontrastreich. Die Auflösung des Bildschirms beträgt 2560 x 1440 Pixel (WQHD) und ist locker hoch genug, um auch kleine Schiften und Bilddetails noch scharf abzubilden. Als Stromversorgung und Verbindung zum PC, Mac oder Display Dock dient ein moderner USB-Typ-C-Anschluss. Neben der Lautstärkewippe (links) und dem Einschaltknopf ist seitlich ein Kameraknopf montiert. Mit ihm kann man die Kamerafunktion schnell aufrufen und er dient auch als Auslöser. Die Hauptkamera des Lumia 950 hat eine Auflösung von 20 Megapixeln und wird von einem Dreifach-LED-Blitz unterstützt. Unter dem abnehmbaren Rückendeckel findet man den großen Akku, an dem ein Hinweis klebt, dass man den Akku entfernen muss, um die Sim-Karte zu wechseln. Als Doppelpack liegen Nano-Sim- und microSD-Speicherkarte übereinander. Neben der getesteten Single-Sim-Version gibt es das Lumia 950 auch als Dual-Sim-Modell. Als Zubehör bietet Microsoft dieses Display Dock an. Es dient dazu das Handy an einen PC-Monitor oder Fernseher anzuschließen, kostet 109 Euro. Auf der Rückseite des Docks stehen drei USB-Buchsen bereit, außerdem ein HDMI- und ein DisplayPort-Anschluss. An die kleine USB-Buchse links unten wird das Netzteil angeschlossen. Bei der ersten Verbindungsaufnahme mit dem TV wird diese Meldung angezeigt. Sollte man die genannten Pfeile nicht erkennen können, muss das Bildformat in den Einstellungen des Fernsehers angepasst werden. Zur Sicherheit wird dieselbe Meldung gleichzeitig auf dem Display des Smartphones angezeigt. Als Einfach-Lösung kann man den Windows-Desktop auf dem TV-Bildschirm nun mit dem Handy als Touchpad steuern. Besser geht es aber mit Maus und Tastatur. Sind Handy und TV per Dock miteinander verbunden, kann man am Fernseher arbeiten wie an einem Desktop-PC mit Riesenbildschirm, beispielsweise in Word. Auch Microsofts Edge-Browser funktioniert tadellos am TV. Ruft man beispielsweise Microsofts Musikdienst Groove auf, fällt die Anpassung der Darstellung an das große Bildschirmformat deutlich auf. Natürlich ist auch der Microsoft Store über die TV-Verbindung abrufbar. In den Beschreibungen der Apps wird jeweils darauf hingewiesen, ob diese nur für PC, nur für Smartphones oder für beide geeignet sind. Im Startmenü werden Apps ausgegraut dargestellt, die nicht im Continuum-Modus funktionieren. Auch das gibt es im Continuum-Modus: Nichtssagende Fehlermeldungen, die mangels Erklärung keinen Nutzwert haben.

Microsofts Weg im Mobil-Business wird künftig ein anderer sein und hat sich seit Langem abgezeichnet. Der Konzern entwickelt Mobilversionen seiner Programme und Onlineangebote für iOS und Android. Von den Office-Programmen (Android/iOS) über eine Selfie-App (Android/iOS) und PC-Fernsteuerungssoftware (Android/iOS) bis zum legendären "Solitaire" (Android/iOS) hat der Konzern Dutzende Apps im Angebot. Sein jüngstes Projekt ist es, den Edge-Browser für Mobiltelefone anzupassen. Microsoft wird also nicht aus dem Smartphone-Markt verschwinden, Windows schon.

Sie wollen diesen Newsletter einmal pro Woche bekommen? Abonnieren Sie Startmenü direkt und kostenlos hier: Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen. Alle Newsletter

Netzkongress in München

Ende der Woche findet in München der Zündfunk Netzkongress 2017 statt. Das Bayern 2-Szenemagazin "Zündfunk" bringt gemeinsam mit der Süddeutschen Zeitung und dem Münchner Volkstheater bekannte Netz-Aktivisten, Blogger, Politiker, Wissenschaftler, Künstler und Journalisten auf die Bühne. Auch das Netzwelt-Ressort von SPIEGEL ONLINE ist diesmal mit dabei: Markus Böhm, Angela Gruber und ich stellen die Zukunftsvisionen unserer Leser vor, die wir im Forum unter unseren Netzwelt-Artikeln gefunden haben.

Seltsame Digitalwelt: Designer-Werbung nach Maß

Vor ein paar Tagen war ich einen Abend allein zuhause - die perfekte Gelegenheit, auf Netflix einen Film zu sehen, für den ich sonst in unserem Haushalt keine Mehrheit bekäme. Die Wahl fiel diesmal auf "Coco Chanel - Der Beginn einer Leidenschaft". Jawohl.

Ich sah den Film über ein Extra-Gerät und einen Netflix-Account, der nicht auf meinen Namen läuft. Doch als ich kurz darauf kurz auf mein Diensthandy schaute, erschien in meiner Twitter-Timeline Werbung für Chanel. Ich stutzte. Ein Zufall? Wahrscheinlich nicht. Beide Geräte waren im selben WLAN angemeldet - also konnte man mich vermutlich über die IP-Adresse finden und "gezielt" mit Werbung versorgen. So fiel mir die Anzeige unangenehm auf, und die Marke hinterließ einen negativen Beigeschmack. Unter manchen Werbeleuten gilt auch das als Erfolg. Na dann: Glückwunsch!

App der Woche: "Stranger Things"

getestet von Sebastian Meineck

Vor dem Start der zweiten Staffel "Stranger Things" ist das Handyspiel zur Mystery-Serie erschienen. Wie die Serie lässt das Spiel die Achtzigerjahre wieder aufleben. Während "Stranger Things" auf Netflix an Stephen King-Romane und den Film "E.T. - der Außerirdische" erinnert, bedient sich die App an der Pixeloptik alter Point-and-Click-Abenteuer. Der Spieler streift mit dem Polizisten Jim Hopper durch das Dorf Hawkins und gruselt sich im Düsterwald.

Gratis von BonusXP, Inc., ohne In-App-Käufe: iOS, Android

Fremdlink: Drei Tipps aus anderen Medien

"Smart jewelry tested: do beautiful devices have the brains to compete?" (Englisch, zwölf Leseminuten)

Jenseits von Fitness-Armbändern hat sich eine Tech-Journalistin für "Ars Technica" smarten Schmuck genauer angesehen: einen Ring, zwei Armbänder und einen Kettenanhänger. In Ihrem Testbericht verrät sie, ob die intelligenten Accessoires konkurrenzfähig sind.

Jenseits von Fitness-Armbändern hat sich eine Tech-Journalistin für "Ars Technica" smarten Schmuck genauer angesehen: einen Ring, zwei Armbänder und einen Kettenanhänger. In Ihrem Testbericht verrät sie, ob die intelligenten Accessoires konkurrenzfähig sind. "Seine Mission: Für das FBI Botnetze ausschalten" (sieben Leseminuten)

Ein IT-Sicherheitsforscher aus Bonn hat dem FBI bei der Jagd auf einen Hacker geholfen - und den Kollegen von sueddeutsche.de anschließend seinen Einsatz erklärt.

Ein IT-Sicherheitsforscher aus Bonn hat dem FBI bei der Jagd auf einen Hacker geholfen - und den Kollegen von sueddeutsche.de anschließend seinen Einsatz erklärt. "14 smarte Netflix-Tricks, die jeder kennen sollte" (acht Leseminuten)

Die Kollegen von "Motherboard" verraten unter anderem Kniffe, wie Netflix-Nutzer auf die amerikanische Version zugreifen, einen gemeinsamen Filmabend in verschiedenen Städten erleben oder ohne Unterbrechung viele Serien-Folgen am Stück ansehen können.

Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche,

Judith Horchert