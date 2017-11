Foto-Tipps Bildfehler und Perspektive korrigieren

11 Automatisch gegen manuell

Das Originalbild (a) mit stürzenden Linien habe ich einmal in Photoshop manuell korrigiert (b), sodass alle vertikalen Linien exakt vertikal verliefen, und einmal mit "Auto" in Lightroom automatisch ausrichten lassen (c). Obwohl die Linien des linken Hochhauses ein wenig geneigt bleiben, wirkt das Ergebnis der Automatik natürlicher.