Liveblog vom Mobile World Congress Das sind die News auf der größten Handy-Messe der Welt

Barcelona im Februar, das heißt angenehme Temperaturen, wärmende Sonne und Hotelpreise, die eine Woche lang um 200 bis 300 Prozent in die Höhe schnellen. Der Grund: Ende Februar trifft sich die Mobilfunkbranche in Barcelona zum Mobile World Congress, der größten und wichtigsten Messe für alles was mit Mobilfunk zu tun hat. Hier werden die neuesten Smartphones und Tablets vorgestellt, aber auch Gadgets wie VR-Brillen und Fitnessarmbänder. Etliche Unternehmen nutzen die Veranstaltung auch, um neue Mobilfunktechnologien wie etwa 5G zu präsentieren.Wir sind für Sie auf dem Messgelände und in der Stadt unterwegs, schauen uns die neusten Gadgets an und berichten ab Sonntag live aus Barcelona. Viel Spaß dabei!