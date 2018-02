LG V30S ThinQ

Die Neuerungen beim V30S ThinQ sind überschaubar. Due beiden Farben, ein Dunkelgrau und ein Blauton, sind ein klein wenig verändert worden, der Arbeitsspeicher wurde von 4 auf 6 GB vergrößert. Außerdem wird der Speicherplatz verdoppelt, sodass jetzt wahlweise 128 oder 256 GB eingebaut sind, die per Speicherkarte erweitert werden können.

Optisch kaum Änderungen gegenüber den V30 Spannender sind die Neuerungen bei der Kamera. Die soll dank künstlicher Intelligenz jetzt bessere Aufnahmen machen. So können ihre Algorithmen acht bestimmte Motive, beispielsweise Tiere, Blumen, Landschaften, automatisch erkennen und die entsprechenden Einstellungen vornehmen. Zudem gibt bes einen sogenannte Bright-Modus, in dem sie bei wenig Licht bessere Aufnahmen machen soll. Dazu werden freilich jeweils 4 Pixel auf dem Fotosensor zu einem Bildpunkt zusammengezogen wodurch die Auflösung auf 4 Megapixel reduziert wird. AI Cam-Fotofunktion des LG V30S ThinQ Der Haken an der Sache: Noch schein man sich bei LG nicht sicher zu sein, wo, wann und zu welchem Preis das V30S ThinQ auf den markt kommen soll. Für Deutschland jedenfalls, sei eine Markteinführung derzeit nicht geplant, sagte ein Unternehmenssprecher.

Der Anfang ist gemacht. Eigentlich beginnt der Mobile World Congress 2018 (MWC) erst am Montag. Doch schon in der Nacht zum Sonntag hat LG Mobile seine Pressemitteilung zum MWC verschickt. Eine große Neuheit, ist es freilich nicht, was der koreanische Konzern in Barcelona zeigt. Nicht ein neues Smartphone, sondern nur eine neue Version seines V30, das V30S ThinQ, zeigt das Unternehmen. Ein Testgerät haben wir uns schon besorgt: