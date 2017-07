Virtuelle Währung Chef von Bitcoin-Börse Mt. Gox beteuert Unschuld

Der Chef der gescheiterten Bitcoin-Plattform Mt. Gox, Mark Karpeles, hat zu Beginn eines Prozesses gegen ihn in Tokio seine Unschuld beteuert. "Ich schwöre vor Gott, dass ich unschuldig bin", sagte der 32-jährige Franzose am Dienstag auf Japanisch vor Gericht. Er war im September 2015 wegen Datenmanipulation und der Veruntreuung von Kundengeldern angeklagt worden.

Karpeles widersprach dem Vorwurf, Geld seiner Kunden für persönliche Zwecke missbraucht zu haben, und bekräftigte, dass die Handelsplattform Opfer eines Hackerangriffs geworden sei. "Die Pleite von Mt. Gox hat für viele großen Schaden angerichtet, und als damaliger Chef entschuldige ich mich von ganzem Herzen", sagte er.

Die in Tokio ansässige Handelsplattform Mt. Gox hatte im Februar 2014 den Tausch von Bitcoin in reale Währungen ausgesetzt, nachdem 850.000 Bitcoin mit einem Wert von damals 480 Millionen Dollar aus den Onlinegeldbörsen der Firma verschwunden waren. Kurze Zeit später meldete Mt. Gox Konkurs an - und schadete damit dem Ruf der virtuellen Währung Bitcoin erheblich. Mt. Gox war lange Zeit der größte und wohl auch bekannteste Bitcoin-Händler gewesen.

Ein Bitcoin ist derzeit mehr als zweitausend Dollar wert

Bitcoin war 2009 als Antwort auf die Finanzkrise erfunden worden. Geschaffen wurde die virtuelle Währung von einem unbekannten Programmierer, der eine von Staaten, Zentralbanken und anderen Finanzinstituten unabhängige Währung wollte. Das virtuelle Geld wird durch komplexe Verfahren berechnet.

Der Wechselkurs zu echten Währungen schwankt stark - von einst nur wenigen US-Cent ist er auf derzeit mehr als 2300 Dollar gestiegen, mehr als doppelt soviel wie vor wenigen Monaten.

Mark Karpeles soll laut Anklage zwischen 2013 und 2015 wiederholt Computerdaten verändert haben, um eigene Rechnungen zu bezahlen. Unter anderem soll er sechs Millionen Yen - rund 46.000 Euro - von einem Kundenkonto zum Bezahlen eines Himmelbetts verwendet haben.

Karpeles war im August 2015 festgenommen und fast ein Jahr später gegen Kaution freigelassen worden. Der Franzose lebt seit einigen Jahren in Japan und hatte im Jahr 2011 die Mehrheit an Mt. Gox gekauft.