Music Unlimited Amazon startet neuen Musikdienst

Als Amazon im vergangenen Jahr den Streamingservice Prime Music in Deutschland einführte machten viele Kunden des Konzerns lange Gesichter. Wer für 49 Euro im Monat ein Prime-Abo abgeschlossen hatte, konnte den Dienst zwar ohne Zusatzkosten nutzen, doch konnte dessen Musikkatalog nicht mit der Konkurrenz mithalten. Nur eine Million Titel waren über Prime Music abspielbar. Zu wenige, um zu überzeugen.

Mittlerweile ist das Angebot zwar auf doppelt so viele Titel angewachsen, doch trotz der eigentlich großen Zahl stellt man immer wieder fest, dass vieles fehlt. Konkurrenten wie Spotify, Apple und Deezer bieten 20-mal so viele Songs an. Mit Music Unlimited, das am Montag in Deutschland und Österreich startet, schließt der US-Konzern diese Lücke.

Genau wie bei den Konkurrenten kann man bei dem neuen Angebot auch auf 40 Millionen Titel zugreifen. Die Hoffnung mancher Amazon-Kunden, ein solches Angebot werde bei Amazon billiger sein als bei den anderen Anbietern, wird jedoch nicht erfüllt. Auch Amazon verlangt die in der Branche üblichen 9,99 Euro pro Monat für den uneingeschränkten Zugang zu dem neuen Dienst - zumindest von Neukunden.

Familien-Abo in Planung

Amazon-Prime-Kunden hingegen bekommen Rabatt, zahlen wahlweise 7,99 Euro pro Monat oder 79 Euro pro Jahr. Die freilich addieren sich zu den bisher 49 Euro die man bisher jährlich für eine Prime-Mitgliedschaft gezahlt hat. Mit diesem Grundbetrag erkauft man nicht nur die kostenlose Lieferung vieler Produkte, sondern beispielsweise auch den Zugang zu Amazons Streaming-Angeboten Prime Video und Prime Music. Ab Februar 2017 wird der Grundpreis für Prime-Mitgliedschaften um 20 Euro auf 69 Euro jährlich erhöht.

Zusätzlich will Amazon einen mit den Angeboten der Konkurrenz vergleichbaren Familienpreis einführen. Für 14,99 Euro pro Monat oder 149 Euro pro Jahr sollen bis zu sechs Familienmitglieder gemeinsam einen Account nutzen können. Einen Starttermin dafür hat Amazon noch nicht genannt.

Sonderangebot für Echo-Nutzer

Den wenigen, die in Deutschland bereits einen Echo-Netzwerklautsprecher von Amazon besitzen, macht der Konzern ein besonders günstiges Angebot. Sie können Music Unlimited für 3,99 Euro pro Monat auf ihrem Amazon Echo nutzen. Allerdings ist diese Angebot auf ein Gerät beschränkt, wer also zwei oder gar drei Echos in seinem Haus verteilt hat, müsste für jeden davon ein Musikabo abschließen - oder eben doch lieber das Standardpaket buchen. Die Nutzung via App, PC oder andere Geräte ist bei dieser Variante ausgeschlossen.

Wie Prime Music kann Music Unlimited sowohl über einen Webbrowser als auch mit den entsprechenden Apps für Android und iOS genutzt werden. Letztere erlauben auch den Download von Musik zur Offline-Nutzung, beispielsweise im Flugzeug. Auch die Nutzung über Sonos-Netzwerklautsprecher soll möglich sein.

Neben einer Vielzahl kuratierter Playlisten und Hörspielen will Amazon auch lokale Inhalte anbieten, also Playlisten, die sich auf bestimmte Regionen Deutschlands und Österreichs beziehen. Ab Sommer 2017 wird es in Music Unlimited zudem Live-Streams von Bundesligaspielen geben, die sowohl einzeln als auch in einer Konferenzschaltung anhörbar sein sollen. Genau wie beispielsweise Apple gibt es auch bei Music Unlimted die Möglichkeit, eine 30-tägige Probemitgliedschaft abzuschließen.