MySpace, groß geworden als soziales Netzwerk mit Musik-Fokus, hat offenbar seit längerem ein massives Datenproblem. Die Netzöffentlichkeit nimmt das jedoch größtenteils erst jetzt, Monate später, zur Kenntnis, was vor allem eins zeigt: Was auf MySpace passiert, interessiert heute kaum noch jemanden.

Dabei ist das Problem des Netzwerks ein ernstes. MySpace, so klingt es, scheint eine unbekannte Anzahl von Nutzeruploads unwiederbringlich verloren zu haben. Betroffen sind Fotos und Audiodateien, aber auch Videos.

Wer die Website des Dienstes aufruft, bekommt dort offenbar schon seit mindestens acht Monaten, also seit Mitte 2018, einen Hinweis angezeigt, in dem es heißt: "Infolge eines Server-Migrationsprojekts sind Fotos, Videos und Audiodateien, die Sie vor mehr als drei Jahren hochgeladen haben, möglicherweise nicht mehr auf oder von MySpace verfügbar." Man bitte für die Unannehmlichkeiten um Verzeihung.

Größere Aufmerksamkeit bekommt das Thema erst jetzt, durch aktuelle Online-Artikel: Unter anderem das Blog "BoingBoing" widmet sich dem Datenproblem. Auf eine SPIEGEL-Nachfrage vom Montagmorgen, in welcher Größenordnung MySpace Daten verloren hat, reagierte der Dienst bislang nicht.

Auch an Facebook gescheitert

MySpace war 2003 gegründet worden und galt einige Jahre lang als hippes soziales Netzwerk. Viele Musiker und Bands nutzten es, um ihre Songs einem weltweiten Publikum zu präsentieren. Gegen Ende der Nullerjahre jedoch ging es für MySpace bergab, auch verursacht durch neue Konkurrenz wie Facebook.

Der Hinweis auf der Website und Berichte von Nutzern, die schon Anfang 2018 auf die Probleme aufmerksam machten, lassen nun einen drastischen Schluss zu: MySpace hat offenbar so ziemlich alles verloren, was Nutzer dort zwischen 2003 und 2015 ins Netz stellten. Dem Netzwerk fehlen die wichtigsten Teile seiner Vergangenheit - und manches vielleicht eher unbekannte MySpace-Lied dürfte so für immer aus dem Netz verschwunden sein.

Für Nutzer könnte die Hiobsbotschaft immerhin eine Erinnerung daran sein, sich beim Daten-Archivieren nicht ausschließlich auf Online-Dienste zu verlassen. Denn so gut und verlässlich manche Webdienste auch zu arbeiten scheinen: Eine Garantie dafür, dass sie Nutzern die eigenen Daten auf ewig zugänglich machen, gibt es nicht.

Wie viel Erinnerungen an bestimmten Musikstücken oder Videos hängen, lässt ein Posting aus dem Juli 2018 erahnen, das auf Reddit erschienen ist. Ein Nutzer schreibt dort, sein Sohn habe im Alter von sieben Jahren einen Song aufgenommen, der durch den Gitarrenlehrer auf MySpace gelandet sei. "Mein Sohn starb vor zwei Jahren, im Alter von 20 Jahren", heißt es weiter, "und ich würde alles tun, um das Lied wieder hören zu können."