Manche Konservative stecken in einer Identitätskrise, seit die gesellschaftliche Ordnung einer Unordnung gewichen ist, vermutete Sascha Lobo in seiner jüngsten Kolumne. Identitätsstiftend sei für sie aber immerhin noch die verlässlich provozierbare Empörung "der anderen", also der Linken. Deshalb habe Jan Fleischhauer seine eigene SPIEGEL-Kolumne mit "Nazis rein" überschrieben - die absehbare Reaktion sei deren Hauptzweck gewesen, nicht die Debatte über den grassierenden Rechtsextremismus in Deutschland.

Eine solche Überschrift formulieren könne Lobos Ansicht nach nur, wer "persönlich durch Nazis nicht für seine schiere Existenz physisch bedroht wird". Wäre Fleischhauer "schwarz, jüdisch oder geschlechtlich divers", hätte er sich anders ausgedrückt, meint Lobo.

In seinem Podcast zur Kolumne geht Sascha Lobo auf die Kommentare seiner Leser ein. Außerdem redet er direkt mit Fleischhauer.

