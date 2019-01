In den USA müssen Streaming-Fans zukünftig zwischen 13 und 18 Prozent mehr für ihr Netflix-Abo ausgeben, wie der Konzern mitteilte. Das Premium-Abo, bei dem man auf vier Geräten gleichzeitig Serien und Filme ansehen kann, kostet nun 15,99 Dollar. In Deutschland kostet dieses Abo derzeit 13,99 Euro. Für amerikanische Neukunden gelten die erhöhten Preise ab sofort, bestehende Abos sollen in den kommenden Monaten angepasst werden.

Deutsche Netflix-Kunden haben vorerst keine Preiserhöhung zu befürchten, heißt es seitens des Unternehmens. "Preiserhöhungen sind länderspezifisch und der Anstieg in den USA hat keinen Einfluss auf eine globale Preisänderung und deutet auch nicht auf einen etwaigen Preisanstieg in Deutschland hin", sagte ein Sprecher von Netflix Deutschland auf SPIEGEL-Anfrage.

Austesten möglicher Preisgrenzen

Allerdings testet der Streamingdienst immer wieder auch in Deutschland, ob Neukunden höhere Preise akzeptieren würden. In manchen Gebieten werden bestimmten Internetnutzern Abopreise angezeigt, die um bis zu vier Euro höher liegen als die Standardpreise. Das Premium-Abo wird bei einem solchen Test etwa für 17,99 Euro monatlich angeboten - statt der eigentlich üblichen 13,99 Euro.

"Wir testen regelmäßig neue Dinge bei Netflix und diese Tests variieren typischerweise in ihrer Dauer. In diesem Fall testen wir leicht unterschiedliche Preiskategorien, um besser zu verstehen, wie die Verbraucher Netflix aufnehmen", bestätigt ein Pressesprecher von Netflix-Deutschland dem SPIEGEL die Versuche. "Nicht jeder wird diesen Test sehen und wir werden möglicherweise niemals die spezifischen Preispunkte dieses Tests anbieten."

Neukunden, denen ein solcher Testpreis angeboten wird und die bereit sind, ein Abo zu dem im Test genannten Preis abzuschließen, werden laut Netflix vor dem Vertragsabschluss über den tatsächlich geforderten Preis informiert. Sie zahlen dann genauso viel wie andere Kunden.

Steigende Aktienkurse

Anleger reagierten positiv auf die Preiserhöhung des Streamingdienstes in den USA. Die an der Nasdaq notierten Netflix-Aktien stiegen um 6,1 Prozent auf 353,25 Dollar. Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix auf "Outperform" mit einem Kursziel von 421 US-Dollar belassen.

Die Preiserhöhung des Streamingdienstes sei moderat gewesen, kommentierte Analyst Todd Juenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie zeuge nicht von einer nachlassenden Dynamik bei der Abonnenten-Gewinnung, sondern lediglich davon, dass das Unternehmen keine Möglichkeiten zur Umsatzsteigerung auslasse. Am Donnerstag veröffentlicht der Streamingdienst die Zahlen zum vierten Quartal.