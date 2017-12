Von Angela Gruber

als Kind war ich fasziniert von Büchern, bei denen der Leser selbst die Handlung bestimmen kann. Betrete ich die Grabkammer? Dann weiter auf Seite 12. Oder laufe ich zurück in den Dschungel? Dann auf Seite 15 weiterlesen. "Die Insel der 1000 Gefahren" hieß eines meiner Bücher und immer wieder begann ich zu lesen, um mein Schicksal neu zu bestimmen.

Der Streamingdienst Netflix könnte dieses interaktive Erzählprinzip wieder aufleben lassen. Bei einigen Kinderserien ließ der Konzern Zuschauer testweise über alternative Handlungen entscheiden. Demnächst, so kündigte Netflix-Produktchef Greg Peters an, sind die Großen dran. "Eventuell wollen Erwachsene nichts selber aussuchen, aber vielleicht wird diese Idee eines personalisierten Geschehens funktionieren", spekuliert er. Sollte die neue Interaktivität tatsächlich kommen: Ich wäre auf jeden Fall sofort dabei.

Ver.di beißt sich an Amazon die Zähne aus

Schon lange schwelt der Streit zwischen der Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di und dem Onlinehändler Amazon. Es geht um die Frage einer gerechten Bezahlung für die Amazon-Mitarbeiter. Das Unternehmen lehnt jede Tarifbindung ab. Nun versucht es die Gewerkschaft wieder einmal mit Streiks. Diesmal mit Arbeitsniederlegungen am Standort Rheinberg.

So soll das Weihnachtsgeschäft des Versandhändlers gestört werden. Ob das Amazon zum Einlenken bewegt? Ich bin skeptisch. Der Streit wird weitergehen. Übrigens: Auch der aktuelle SPIEGEL-Titel "Das gelieferte Fest" beschäftigt sich mit dem Onlinehandel und der Frage, wie er unser Leben umkrempelt.

Startmenü-Spieleverlosung: Glückliche Gewinner

Vergangene Woche hat meine Kollegin Judith Horchert im Startmenü unsere große Netzwelt-Spieleverlosung angekündigt. Etliche Testprodukte, die unsere Redaktion im Lauf des Jahres erreicht haben, sind auf unserem Weihnachtsbasar für einen guten Zweck verkauft worden. Aber mit Erlaubnis der Hersteller haben wir vor Weihnachten auch ein paar Spiele unter unsere Leser gebracht - und die sind offenbar gut angekommen, wie uns manch glücklicher Gewinner mitteilte. Allen viel Spaß mit den Spielen!

Vielen Dank Liebe @SPIEGEL_Netz -Redaktion, hab mich sehr über vorweihnachtliche Überraschung gefreut pic.twitter.com/wtFyPiTGJA — j.D. (@jDsiebald) 9. Dezember 2017

Seltsame Digitalwelt: Kampf gegen die E-Mail-Flut

Als Journalistin bekommt man viele PR-Mails. Etliche Agenturen verschicken nach dem Gießkannenprinzip täglich Pressemitteilungen, zu spiritueller Literatur oder dem neuen Chef eines Start-ups, von dem ich noch nie gehört habe.

Ich beschließe, für mich und meine Ressortkollegen etwas Gutes zu tun und kontaktiere PR-Leute mit der Bitte, unseren Netzwelt-Verteiler nicht mehr anzuschreiben. Es beginnt ein zäher Kampf, der dem Don Quijotes gegen die Windmühlen ähnelt. " Wie erreichen wir denn dann die Redaktion?", fragt eine PR-Frau ohne Anrede und Grußformel verständnislos zurück. Eine andere ruft prompt in der Redaktion an und will von mir wissen, ob ich meine E-Mail wirklich ernst meine.

Ein weiterer PR-Mann belehrt mich: Die Ressortadresse von seinem Verteiler zu löschen "erscheint mir etwas drastisch". Es sei ja durchaus möglich, dass nicht jede seiner E-Mails für die Redaktionsarbeit am jeweiligen Tag nützlich sei, gibt er zu. Aber solche Nachrichten könne ich doch einfach in den Papierkorb verschieben, rät er mir.

Offenbar hat er das Problem nicht verstanden.

App der Woche: "Escape Team"

getestet von Sebastian Meineck

Hemmert UG

"Escape Team" ist ein Live-Krimi-Spiel, in dem Spieler gemeinsam unter Zeitdruck Rätsel lösen. In der ersten Mission sollen die Spieler eine Bombe entschärfen. Bevor es losgeht, müssen sie aber erst das Spielmaterial ausdrucken. Um die Gefahr zu bannen, sollen die Spieler nämlich auf Papier Morsecodes lesen, Schachzüge weiterdenken und Zahlenrätsel lösen - während der Countdown auf dem Smartphone abläuft. Die Entwickler empfehlen zudem, Schere, Kleber und Stifte bereitzulegen. Zwei bis vier Spieler können im "Escape Team" zusammen rätseln. Die erste Mission ist gratis, vier weitere Missionen kosten jeweils 0,99 Euro.

Gratis von Hemmert UG, In-App-Käufe (vier Missionen zu je 0,99 Euro): iOS, Android

Fremdlink: Drei Tipps aus anderen Medien

"The Bitcoin Whales" (drei Leseminuten)

Viele kleine Anleger wollen derzeit am Hype um die Kryptowährung Bitcoin teilhaben. Kontrolliert wird der Markt aber laut "Bloomberg" von einem bemerkenswert kleinen Kreis. Kunst zum freien Download (Datenbank)

Alle reden von Bitcoin, dabei ist das längst nicht die einzige Kryptowährung. "Wired" erklärt in diesem Artikel, was es mit Iota auf sich hat - und was es Bitcoin angeblich voraus hat.

Eine entspannte Woche wünscht Ihnen

Angela Gruber