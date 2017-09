Von Ann-Kathrin Nezik

wie Sie bestimmt auch, habe ich mir gestern das TV-Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz angesehen, das ja eher ein Duellchen war. Schulz machte irritierend lange Pausen, Merkel guckte wie das Smiley-Emoji. Und auf Twitter wurde diskutiert, warum im Fernsehen über so vieles so gar nicht geredet wurde. Zum Beispiel über die Zukunft. Oder übers Internet.

Auch Meme-technisch fiel beim Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten wenig ab. Da kann man sich schon mal wehmütig an das TV-Duell zwischen Merkel und Peer Steinbrück vor vier Jahren erinnern. Damals trug Merkel die "Schlandkette", die anschließend auf Twitter eine große Karriere machte. Stefan Raab erheiterte das Netz mit seinen "King of Kotelett"-Sprüchen.

DPA

Immerhin bleibt Martin Schulz noch eine minimale Chance, das Netz für sich einzunehmen. Am Dienstag lässt er sich - wie Angela Merkel vor drei Wochen - von YouTubern befragen. Ich fand, dass die vier YouTuber ihre Sache bei Merkel so schlecht nicht gemacht haben. Für die Fragestunde mit Schulz werden jetzt trotzdem zwei von ihnen ausgetauscht. Aus Termingründen, wie es zunächst hieß (als Internetstar ist man nun mal sehr beschäftigt). YouTuber Alex Böhm alias AlexiBexi erklärte daraufhin, er hätte sehr wohl Zeit gehabt, sei von den Produzenten aber gar nicht erst angefragt worden.

YouTube überträgt das Schulz-Interview morgen ab 12 Uhr live, meine Kollegen von SPIEGEL ONLINE werden berichten.

Instagram will transparenter werden

AP

Instagram ist zu einer Kommerzveranstaltung verkommen. Sogenannte Influencer halten gegen Geld Produkte in die Kamera, lassen sich Reisen und Klamotten von Firmen sponsern. Dass es sich dabei um Werbung handelt, machen sie nicht immer kenntlich. Oft ist der Hashtag "ad" (Englisch für Anzeige), gut versteckt zwischen einem Dutzend anderer Hashtags, der einzige Hinweis. Doch Instagram hat offenbar verstanden, dass zu werbliche Postings die Nutzer irgendwann anöden. Deshalb setzt die Facebook-Tochter ab sofort auf mehr Transparenz.

Seit vergangener Woche bietet die Bilder-Plattform ein neues Feature an: Nutzer, die Geld für einen Beitrag erhalten, können von nun an beim Hochladen eines Fotos das Feld "Paid partnership" anklicken. Die Kennzeichnung und der Name der zahlenden Firma erscheinen dann gut sichtbar über dem Bild. In den kommenden Monaten will Instagram diese Funktion mehr und mehr Nutzern zugänglich machen. Ob die Influencer aber davon Gebrauch machen werden, bleibt abzuwarten.

"Ars Electronica Festival" debattiert über künstliche Intelligenz

Für Kunst- und Technologieinteressierte lohnt sich am kommenden Wochenende ein Besuch im österreichischen Linz. Dort findet von Donnerstag bis Montag das "Ars Electronica Festival" statt. Die Veranstaltung zeigt seit 1979 aus der Perspektive der Kunst, welche Auswirkungen die Digitalisierung auf unsere Gesellschaft hat. In den diesjährigen Workshops, Ausstellungen und Performances geht es schwerpunktmäßig um künstliche Intelligenz.

Aber schauen Sie sich das Programm am besten selbst an.

Seltsame Digitalwelt: Self-Check-in im neuen ICE

DPA

Um Personal zu sparen, nimmt sich die Deutsche Bahn ein Beispiel an Fluggesellschaften. Dieser Gedanke drängte sich mir auf, als ich am Freitag im Zug saß - erstmals im ICE 4, dem neuen High-Tech-Wunderwerk der Bahn (der nur leider bei hoher Geschwindigkeit unangenehm vibriert).

Zwischen Kassel und Göttingen tauchte plötzlich ein Bahn-Mitarbeiter in knallrotem T-Shirt im Wagen auf und sprach meine Sitznachbarin etwas übermotiviert an: Ob sie nicht Lust habe, ihre Fahrkarte über die Bahn-App selbst zu entwerten? Diesen Service biete die Bahn ab sofort allen ICE-4-Reisenden mit Reservierung an, erklärte der Mann. Er würde ihr auch beim Navigieren durch die App helfen. Die Reaktion meiner Sitznachbarin, von so viel Fortschrittlichkeit augenscheinlich überfordert: "Eigentlich will ich doch nur, dass der Zug pünktlich ankommt." Verständlich.

App der Woche: "Verticow"

getestet von Sebastian Meineck

Das Spiel "Verticow" besticht vor allem durch seinen Humor. "Dinge werfen, so graziös du kannst", heißt es in der App-Beschreibung. Dabei sind die zu werfenden Dinge alles andere als "graziös". Der Nutzer muss mal eine Kuh, mal ein Fahrrad oder ein Hähnchen durch die Luft schleudern. Die Spielwelt besteht aus Papierfiguren, Reißzwecken, Sicherheitsnadeln und Knöpfen - und erinnert an die Stop-Motion-Filme der britischen Komikertruppe Monty Python.

Gratis von Philipp Stollenmayer, ohne In-App-Käufe: iOS, Android

Fremdlink: Drei Tipps aus anderen Medien

"In a continued appeal to Trump, Tim Cook says 250 Apple employees are Dreamers" (Englisch, vier Leseminuten): Apple, Amazon und Co. haben US-Präsident Donald Trump in einem Brief dazu aufgefordert, Menschen weiterhin zu schützen, die als Kinder illegal in die USA kamen, berichtet das Tech-Portal "Recode".

"In China will ein Hyperloop-Konkurrent 4000 km/h schaffen" (Deutsch, drei Leseminuten): Ein chinesisches Konsortium will Passagiere und Güter mit bis zu 4000 Stundenkilometer durch die Gegend schießen. Das Vorhaben könnte dem Hyperloop-Projekt von Tesla-Chef Elon Musk Konkurrenz machen, erklärt "Wired".

"Diese Digitalunternehmer haben an Parteien gespendet" (zwei Leseminuten): "Gründerszene" listet auf, welche Start-up-Gründer und Digitalunternehmen Parteien mit Spenden unterstützt haben.

Eine schöne Woche wünscht Ihnen

Ann-Kathrin Nezik