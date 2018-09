Spieletipps für Nintendos Switch Zehn tolle Games jenseits von "Super Mario"

Golf Story, Sidebar Games, 15 Euro

Ein Golfspiel, in dem das Golfspielen gar nicht so wichtig ist? Das mag absurd klingen - funktioniert aber tadellos. Denn während Golf in "Golf Story" freilich eine große Rolle spielt, ist es eben doch die Erzählung drumherum, auf der der Fokus liegt. Es geht um einen aufstrebenden Golfspielers und dessen Beziehung zu seinem Vater, der ihm damals den ersten Schläger in die Hand drückte. "Golf Story" ist ein charmantes Spiel mit vielen skurrilen und amüsanten Charakteren, das an Spieltiefe nichts vermissen lässt.