Debatte um Nudging Ein Schubs in die falsche Richtung

Wie kommt der Mensch zu einer Entscheidung? Und welche Faktoren beeinflussen ihn dabei? In seiner aktuellen Kolumne mit dem Titel "Du willst es doch auch" geht Sascha Lobo diesen Fragen nach und beschreibt das Prinzip des sogenannten Nudging.

Die Idee dahinter: Menschen sollen sanft in die Richtung der besten Auswahlmöglichkeit gestupst werden. Klingt harmlos, aber in Verbindung mit dem digitalen Fortschritt sei dieser Mechanismus höchst bedenklich, schreibt Lobo. "Die Verlockung, in der digitalen Sphäre Verhaltenssteuerung per Nudging an Echtzeitdaten zu knüpfen und zu personalisieren, ist zu groß. Weder Regierungen noch Konzerne werden ihr widerstehen."

Zu seinen Thesen und der von ihm beschriebenen Nudging-Dystopie erreichte Sascha Lobo wie immer Feedback seiner Leser. Im Podcast antwortet Lobo seinen Leserinnen und Lesern aus dem Forum von SPIEGEL ONLINE und von anderen Plattformen.

