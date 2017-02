Kinofilm "Offline" Vorspiel für das nächste Level

The Treasure Hunt (2011) In "Choose Your Own Adventure"-Büchern werden Leser immer wieder vor die Wahl gestellt, wie die Handlung weitergehen soll. Dabei können sie zwischen vorgegebenen Optionen wählen. Dieses Prinzip wurde auch auf Computerspiele übertragen, etwa für die Spielereihe "The Walking Dead" von Telltale. Dank interaktiver Videoplattformen wie YouTube lässt sich dieses Prinzip auch filmisch umsetzen. Die Filmemacher drehen dann mehrere Versionen des Films und lassen den Zuschauer entscheiden, welche er sehen will. Ein sehenswertes Beispiel ist der interaktive Indie-Film "The Treasure Hunt".