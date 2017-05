Nach Erpressungsversuch Hacker stellen neue Netflix-Serie ins Netz

"Orange is the New Black" ist laut Netflix die am meisten gesehene Serie auf dem Streamingportal. Am 9. Juni geht die fünfte Staffel der Serie online. Doch ein oder mehrere Hacker, die sich hinter dem Pseudonym "thedarkoverlord" verstecken, haben diese Pläne gestört. Am vergangenen Wochenende stellten sie zehn bisher unveröffentlichte Folgen der kommenden Staffel ins Netz.

Dem Portal "Databreaches.net" zufolge hatten die Hacker zuvor versucht, Netflix zu erpressen, doch der Konzern weigerte sich offenbar, Lösegeld zu zahlen. Netflix selbst hat sich bisher nur knapp zu dem Hackerangriff geäußert: "Wir wissen von der Situation. (...) Die zuständigen Strafverfolgungsorgane sind eingeschaltet." Viele Fans der Serie konnten der Versuchung offenbar nicht widerstehen: Im Internet deuteten zahlreiche Nutzer an, dass sie die Folgen erfolgreich heruntergeladen und angeschaut hätten.

Dem Unternehmen zufolge sind die Unbekannten in die Systeme des TV-Dienstleister Larson Studios in Los Angeles eingedrungen. Die kleine Firma übernimmt für diverse große Fernsehstudios die sogenannte Post-Production, eine Nachbearbeitung des Materials vor der ersten Ausstrahlung.

Um in das Netzwerk von Larson Studios einzudringen haben die Hacker offenbar weit verbreitete Lücken in der Website der Firma ausgenutzt. Laut "Ars Technica" war es nicht schwer, eine solche Lücke in dem System zu finden. Demnach wurde die Seite mit Microsoft FrontPage gestaltet, einer Website-Software deren letzte Version bereits 2003 erschien.

Die Erpresser drohen, noch mehr Material zu veröffentlichen

Die Hacker behaupten, bei ihrem Dateneinbruch auch von anderen TV-Sendern wie ABC, Fox und National Geographic Filmmaterial gestohlen zu haben, das erst noch gesendet werden soll. Das Portal "Databreaches.net" schreibt, es habe von den Hackern mehrere Datensätze zugespielt bekommen, die die Behauptung der Unbekannten untermauern sollen. Insgesamt sollen die Hacker 37 noch unveröffentlichte Filme und Serie kopiert haben.

Über Twitter drohten sie den Sendern damit, auch diese Raubkopien ins Internet zu stellen, sollten die Betroffenen ihren Forderungen nicht nachkommen. "Ihr werdet viel mehr Geld bei all dem verlieren, als unser bescheidenes Angebot war", schreiben die Kriminellen. "Es ist noch Zeit, euch zu retten. Unsere Angebote sind noch auf dem Tisch." Nach Angaben der "New York Times" wollen die bedrohten TV-Stationen bislang nicht öffentlich Stellung zu den Drohungen beziehen.

Hacker mit dem Pseudonym "thedarkoverlord" hatten der Zeitung zufolge in der Vergangenheit schon mehrfach Institutionen zu erpressen versucht, darunter auch eine kleine Wohltätigkeitsorganisation für Krebskranke.