Panini-Album mit Webstars "Jeder ist geil darauf, 'nen Sticker von sich zu haben"

Deutschlands Webstars hinterlassen auch offline Spuren. Fan-Events wie die Videodays etwa füllen seit Jahren Konzert- und Sporthallen. Die "Bravo" hat einen Ableger namens "Tube Stars", im Elektromarkt steht ein Nummer-Eins-Album der Lochis - sogar als CD, obwohl die Zwillinge erst vier Jahre nach Erfindung der MP3 zur Welt kamen. Und von Bibi, Deutschlands meistabonnierter YouTuberin, kann man Duschschaum und ein "Bibi-Phone" kaufen.

Ab dieser Woche gibt es Dutzende Internetstars nun auch als Sticker. Die Hamburger Firma Juststickit bringt Donnerstag ein Panini-Album voller Selfies von YouTube-, Instagram- und Musical.ly-Berühmtheiten auf den Markt. "201 Stars, 216 Bildchen", sagt der Medienmacher Alexander Böker, der das Projekt mitverantwortet. "Ich habe den Eindruck, das sind die neuen Stars, die die etablierten ablösen."

"Webstars 2017" heißt Bökers Heft, das Newcomer und Top-Stars verbindet. Einkleben soll man etwa die Macher des beliebtesten deutschen Kanals "Freekickerz", auf dem es um Fußballtricks geht, und die Rocket Beans, die rund um die Uhr zu Gaming und Popkultur streamen. Ebenso ist MrTrashpack dabei, der eine Nachrichtensendung für und über YouTube ausstrahlt, genau wie der Heimwerker Fynn Kliemann. Und das sind erst einmal nur Namen, denen man auch als Erwachsener schon begegnet sein könnte.

Auch eine "Kackwurst" bringt Klicks

Neben solchen YouTubern, die viele Eltern wohl als Vorbilder durchgehen lassen würden, sind im Album auch einige Trash-YouTuber vertreten, bei denen sich Nicht-Fans selten sofort erschließt, wofür sie verehrt werden. Das gilt etwa für Simon Desue, zu dessen jüngsten Videos Clips wie "Der Kackwurst-Prank" und "163 Wäscheklammern im Gesicht" zählen.

Mit dabei ist auch Katja Krasavice, die ihren größtenteils wohl minderjährigen Zuschauern zum Beispiel erzählt, dass sie es "voll geil" fand, Flutschfinger-Eis zu kaufen, um sich damit zu befriedigen. Ihren Fans bietet sie an, Ähnliches erneut zu machen: für 50.000 Likes. Das kann man verwerflich finden oder nicht, im Panini-Album jedenfalls werden alle YouTuber, egal ob Kritikerliebling oder schamloser Klicksammler, kurz und fanfreundlich - also unkritisch - vorgestellt.

Album-Macher Böker spricht von einer "sehr wilden Mischung" an Stars. Das Ziel sei es gewesen, zu zeigen, wer 2017 relevant ist, und: "Was gucken unsere Kinder?". Aus diesem Grund eigne sich das Album auch als Nachschlagewerk für Eltern, sagt Böker. Seine Kinder - mit elf und 13 Jahren ebenfalls YouTube-Zuschauer - hätten ihn bei der Frage, welche Stars man überhaupt für das Heft gewinnen will, beraten.

Kein Geld, nur Ruhm

Im Editorial des Albums freuen sich die Macher, man habe "so ziemlich jeden dabei, der uns wichtig ist. Sehr viele werdet ihr kennen, andere entdecken. Auch das ist eine Idee hinter diesem Album." Zu Stars ohne eigenen Sticker heißt es: "Einige haben sich leider zu spät oder gar nicht zurück gemeldet - ein paar wenige haben abgesagt."

Manche große Namen fehlen in "Webstars 2017" tatsächlich, darunter etwa Merkel-Interviewer LeFloid, der aber wie einige andere nicht einklebbare Promis zumindest kurz samt Bild erwähnt wird. Auch der zweitbeliebteste Videomacher Deutschlands, der Let's-Player Gronkh, hat wie die erwähnte Duschschaum-Queen Bibi nur solch einen Gastauftritt.

Für den Abdruck seines Antlitzes hat laut Andreas Böker übrigens keiner der Netzstars Geld gesehen - ein Detail, das auch YouTube-Nachrichtenmann MrTrashpack bei seiner Erwähnung des Albums betont. "Kein YouTuber kriegt Geld dafür, dass er in diesem Heftchen drin ist", sagt MrTrashpack. "Also jeder ist eigentlich nur geil darauf, 'nen Sticker von sich zu haben, in 'nem Panini-Album."

"Webstars 2017" gibt es ab Donnerstag zum Beispiel an Kiosk und Tankstellen zu kaufen, für 1,95 Euro. Eine Stickertüte mit fünf Bildern kostet 60 Cent.