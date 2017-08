Passwort-Manager im Test Fünf Helfer gegen das Kennwort-Chaos

Jeden Tag melden wir uns bei zahlreichen Online-Plattformen an. Auf dem Smartphone, dem Tablet und auf dem Desktop-Rechner. Manchmal ist das Passwort noch gespeichert, manchmal auch nicht. Wenn man sich daran erinnert und es schnell eintippen kann, ist es oft kein besonders gutes Passwort. Und dann ist die Gefahr groß, dass der Account eines Tages gekapert wird.

Auch wenn es uns die großen Online-Plattformen wie Netflix, Google und Spotify noch so einfach machen, schwache Passwörter einzurichten: Es ist besser, damit aufzuhören. Und mit einem Passwort-Manager anzufangen. "Ein Passwort-Manager ist grundsätzlich sehr empfehlenswert", sagt Christoph Sorge, Professor für Rechtsinformatik an der Universität des Saarlandes. "Wir nutzen hunderte von Online-Diensten, da ist es unrealistisch, sich alle Passwörter zu merken."

Auch der Trick, sich ein komplexes Passwort auszudenken und jedes Mal ein wenig anzupassen, sei keine gute Idee. "Ein, zwei Zeichen zu ändern für ein neues Passwort reicht keineswegs aus", sagt Sorge.

Fünf Tipps für bessere Passwörter Verabschieden Sie sich von "123456" Wenn bei einem Anbieter Passwörter geklaut werden, sind diese zum Glück oft verschlüsselt. Das hilft allerdings wenig, wenn das Passwort einfach zu erraten ist. "123456", "Passwort" oder "geheim" sind immer noch beliebt, aber denkbar schlechte Codewörter. Würfeln Sie lieber ein paar Wörter zusammen, mit mehr als zwölf Zeichen, und ersetzen Sie mehrere Buchstaben durch Zahlen und Sonderzeichen. Dann tragen Sie im Kalender noch ein, dass Sie dieses Passwort in drei Monaten durch ein neues ersetzen Ein Passwort nur für E-Mails Eigentlich muss man sich für jeden Dienst ein neues Passwort ausdenken. In der Praxis nervt das allerdings dermaßen, dass man es schon mal vergisst. Aber zumindest für Ihre E-Mails sollten Sie sich ein sicheres Passwort ausdenken, das Sie wirklich nur dafür verwenden. Denn bei vielen Diensten kann man sein Passwort zurücksetzen - und bekommt dann eine E-Mail mit einem Link geschickt, mit dem man sich ein neues Passwort geben kann. Wer in Ihrem E-Mail-Account ist, kann so viele andere Accounts übernehmen. Das sollten Sie verhindern. Noch besser sind sogenannte Passwort-Manager. Diese Programme kümmern sich automatisch darum, dass jeder Dienst ein eigenes, sicheres Passwort erhält. Experten empfehlen zum Beispiel die kostenlose Open-Source-Software ¿ Keepass. Aber auch der vertrauen Sie nicht alle Passwörter an, falls doch mal etwas schiefgeht: Passwörter für E-Mail-Konten speichern Sie nur im Gedächtnis ab. Oder auf Papier. Nutzen Sie Zwei-Faktor-Authentifizierung Etwas, was man wissen muss, und etwas, das man bei sich hat: Nach diesem Prinzip funktioniert die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Sie kennen das vielleicht schon vom Online-Banking, wo man neben dem Passwort noch einen Code braucht, die sogenannte Tan, die man von einem Zettel abliest oder per SMS geschickt bekommt. Einige Anbieter bieten so eine doppelte Anmeldung an, zum Beispiel Apple, Google, PayPal und Facebook. Kommt hier ein Passwort abhanden, ist das ärgerlich, aber nicht bedrohlich. Eine konkrete Anleitung finden Sie hier Benutzen Sie Ihre Passwörter nicht doppelt Wird nämlich ein Dienst gehackt - und damit womöglich Ihr Passwort bekannt -, kann man Ihnen sonst auch woanders Daten abluchsen. Vergessen Sie Ihr erstes Haustier Für den Fall, dass man mal ein Passwort vergisst, schlagen viele Anbieter eine sogenannte Sicherheitsfrage vor. Man verrät dem Dienst eine Information, die nur man selbst kennt. Allerdings lassen sich die Antworten auf häufig vorgeschlagene Fragen nach Wohnort, Haustier und Mädchenname der Mutter oft einfach erraten. Also sollte man sich ein Geheimnis überlegen, dessen Antwort man tatsächlich nur selbst kennt - und die Antwort auch noch verrätseln. Eine konkrete Anleitung finden Sie hier

Besser sei es, das Passwort per Kennwort-Generator erstellen zu lassen. Solche Generatoren liefern fast alle Hersteller von Passwort-Managern gleich mit. Dazu gibt es Apps für das Smartphone und Plug-ins für die gängigen Browser. Allerdings tauchen hier auch am ehesten Sicherheitsprobleme auf - wer also auf Nummer sicher gehen will, verzichtet besser auf den Gebrauch eines solchen Plug-ins.

Auch das Speichern in der Cloud kann Risiken bergen, selbst wenn es für Nutzer sicher verlockend komfortabel ist, die Kennwortdatei dort - verschlüsselt - abzulegen. Schließlich kann man Passwörter so auch von verschiedenen Geräten und von überall aus abrufen. Wie so oft muss sich der Nutzer hier entscheiden zwischen größtmöglichem Komfort und möglichst hoher Sicherheit. Wer lieber nichts in der Cloud ablegen möchte, kann sich auch für eine lokale Lösung entscheiden, bei der die Datei nur auf dem eigenen Rechner gespeichert wird.

Aus der Sicht von Christoph Sorge ist es aber vertretbar, auch sensible Daten verschlüsselt in der Cloud zu speichern. Ansonsten sei es auch "ein Krampf", die Geräte mit lokal gespeicherten Passwort-Dateien zu synchronisieren. Man müsse aber ein sehr gutes Master-Passwort gewählt haben und die Entwickler sollten die Verschlüsselung richtig anwenden.

Leider sei die Anzahl der Fälle groß genug, bei denen auch bekannte Unternehmen bei der Verschlüsselung gepatzt haben, sagt der IT-Professor. Absolute Sicherheit gebe es ohnehin nicht. "Seriöse Anbieter zeichnen sich dadurch aus, dass sie schnell auf Sicherheitslücken reagieren."

Das Master-Passwort zu vergessen, ist immer noch der größte Fehler, den man machen kann. Manche Hersteller bieten zwar ein Notfall-Kit an für den Fall, dass die Passwort-Datei verschlossen bleibt. Doch im schlimmsten Fall sind die Daten für immer verloren. Auf das Master-Passwort sollte man also sehr gut aufpassen. Sicherheitsexperte Sorge rät: "Auch wenn es irritierend ist, wenn ein IT-Mensch wie ich das sagt: Das Master-Passwort am besten auf einen Zettel schreiben und an einem sicheren Ort aufbewahren."

Viele Anbieter setzen auf Bezahl-Abos

Unser Test der beliebtesten Passwort-Manager zeigt: Einzel-Lizenzen auf Lebenszeit gibt es nur noch selten. Bei fast allen großen Anbietern wie 1Password, Lastpass und Dashlane muss man mittlerweile ein Abo abschließen, um alle Funktionen nutzen zu können. Dafür bieten die Entwickler in der Regel aber auch eigene Server an, auf denen die Nutzer ihre Daten ablegen können.

Doch welcher Passwort-Manager eignet sich überhaupt? Wo werden meine Daten jeweils gespeichert und wie viel kostet das? Wir haben uns die Vor- und Nachteile von fünf der beliebtesten Passwort-Manager genauer angeschaut.

Fünf der beliebtesten Passwort-Manager in der Übersicht 1Password



Diese Software ist der Klassiker unter den Passwort-Managern. 1Password ist übersichtlich, leicht zu bedienen und funktioniert auf allen Geräten. Das Programm ist auch deshalb so populär, weil Apple die App als "Essential" empfiehlt, also als Standard-Anwendung für Mac-Rechner und iOS-Geräte.



Sobald 1Password einmal eingerichtet ist, klappt vor allem die Synchronisation mit anderen Geräten problemlos. Nutzer können unter anderem selbst entscheiden, ob sie die Passwort-Datei auf dem Rechner, in der Dropbox, iCloud oder auf dem 1Password-Server ablegen wollen. Außerdem können Anwender von ihren Smartphones auf die Passwörter zugreifen. Apps gibt es für iOS und Android. Doch die Preispolitik ist umstritten und hat einige Nutzer verprellt. Während 1Password früher Einzel-Lizenzen für rund 70 Euro verteilte, gibt es die Software mittlerweile nur noch im Abo. Derzeit kostet jeder Monat 4,49 Euro, ein Jahres-Abo 40,99 Euro. Die Entwickler begründen das Abo-Modell damit, dass Passwörter nun in der Cloud gespeichert werden und damit höhere Kosten entstünden.



In den vergangenen Jahren immer wieder Sicherheitslücken aufgetreten. Entwickler entdeckten etwa, dass Listen mit den Websites der Nutzer unverschlüsselt gespeichert wurden. Außerdem zeigte das Browser-Plug-in einige Schwächen. Die Entwickler von AgileBits kümmern sich aber meist schnell um die Fehler. LastPass



Genau wie 1Passwort zählt auch LastPass zu einem der beliebtesten Passwort-Manager. Auch hier ist die Oberfläche intuitiv zu bedienen, dem Nutzer wird Schritt für Schritt erklärt, was er machen muss. Außerdem gibt es hilfreiche Tools wie einen Passwort-Tester, der die Sicherheit der vergebenen Kennwörter überprüft.



LastPass kostet nur halb so viel wie 1Password, auch wenn der Konzern im August 2017 die Preise für den Premium-Account verdoppelt hat. Während die Basis-Funktionen weiterhin kostenlos sind, ist der Beitrag für die Premium-Version von einem Dollar auf zwei Dollar pro Monat erhöht worden. Mit dem kostenpflichtigen Account bekommen Kunden unter anderem 1 Gigabyte Speicherplatz auf dem LastPass-Server zur Verfügung gestellt und können eine Freigabe für Familienmitglieder einrichten. Die vielen Nutzer locken allerdings auch Angreifer an und zwingen den LastPass dazu, die Software immer wieder nachzubessern. Vor allem das Browser-Plug-in macht häufig Probleme und offenbart Sicherheitslücken. Doch das Unternehmen reagiert in der Regel recht schnell auf Hinweise und korrigiert die Fehler innerhalb weniger Tage.



Umstritten ist weiterhin die Funktion, einen Zugang mit Freunden oder Familienmitgliedern über LastPass zu teilen. Der Nutzer kann nicht verhindern, dass sich der Empfänger das Kennwort im Klartext anzeigen lassen kann. Dashlane



Genau wie die anderen großen Anbieter bringt auch Dashlane alle wichtigen Funktionen mit, um Passwörter, Kreditkarten und persönlichen Dokumente zu verwalten. Wer allerdings sein Master-Passwort vergessen sollte, der verliert nicht unbedingt gleich alle Passwörter. Der Nutzer kann eine Notfall-Funktion aktivieren, um seine wichtigen Daten zu retten. In den Einstellungen können die Nutzer eine E-Mail-Adresse hinterlegen, an die ausgewählte Passwörter geschickt werden, wenn man nicht mehr auf sein Konto zugreifen kann.



Vor allem die Installation der Software ist gut erklärt. Ein Tutorial leitet den Nutzer an und bietet unter anderem die Möglichkeit, die Zugangsdaten aus anderen Passwort-Managern zu importieren. Die Oberfläche ist schlank gestaltet und sieht von allen Passwort-Managern am besten aus. Wie bei der Konkurrenz tauchen aber auch bei Dashlane immer wieder Sicherheitslücken auf. IT-Experten ist es sogar schon gelungen, das Master-Passwort auszulesen, das auf einem Android-Smartphone gespeichert war. Solche Fehler werden aber auch bei Dashlane in der Regel schnell behoben.



Die Software ist kostenlos. Wer jedoch die Passwörter mit allen anderen Geräten synchronisieren, seine Zugangsdaten im Browser abrufen und eine Zwei-Faktor-Authentifizierung will, der muss auf die Premium-Version für 40 Dollar im Jahr umsteigen. Enpass



Wer keine Lust auf ein Abo-Bezahlmodell hat, für den kommt Enpass in die engere Auswahl. Dieser Passwort-Manager vergibt Lizenzen für Apps, die für immer gelten. Außerdem muss man keinen Account mit seiner E-Mail-Adresse anmelden. Die Software verzichtet allerdings auch auf bunte Grafiken und zeitgemäßes Design.



Die Oberfläche ist sehr rudimentär gestaltet, doch alle wichtigen Funktionen wie einen Passwort-Generator gibt es auch hier. Sicherheitslücken wie gespeicherte Einträge im Klartext treten immer wieder auf, werden aber transparent in einem Blog aufgeführt und vom Sicherheitsteam schnell ausgemerzt. Wer seine Passwörter lediglich auf Desktop-Rechnern verwalten will, für den ist die Software kostenlos. Enpass verzichtet auf ein Abo-Modell, bietet aber auch keinen eigenen Server an, um die Daten abzulegen. Wer seine Passwörter synchronisieren will, der kann in der Basis-Version die Daten in der iCloud, der Dropbox oder bei Google Drive ablegen.



Auf dem Smartphone sieht das anders aus. Wer unbegrenzt viele Passwörter auf dem iPhone, einem Android-Gerät oder einem Windows-Phone speichern will, der zahlt einmalig 10 Dollar pro App. Dafür bekommt der Nutzer aber eine lebenslange Lizenz. KeePass



KeePass bringt gleich zwei Vorteile mit sich: Die Software ist kostenlos und Open Source. Das bedeutet, die Nutzer können eigene Apps programmieren, den Code auf Fehler überprüfen und mögliche Schwachstellen an die Entwickler melden. Das erhöht die Sicherheit und Schwachstellen werden in der Regel schnell korrigiert.



Doch wer Wert auf Komfort legt, der ist hier falsch. KeePass ist für Bastler gedacht. Für jedes System gibt es eine eigene Software, lediglich für Windows ist die Standard-Anwendung geeignet. Für andere Geräte muss man auf Programme von Drittanbietern zurückgreifen. Für Mac etwa gibt es etwa die Anwendung MacPass, für Android eignet sich KeepPassDroid und für iPhone und iPad bieten Entwickler die App MiniKeePass an. Die Installation auf einem Laptop klappt in unserem Test auch recht gut. Doch sobald man den Browser mit der KeePass-Datenbank verbinden will, wird es kompliziert. Das ist bei den anderen Anbietern wesentlich komfortabler.



Auch ist es nicht ganz so einfach, mehrere Geräte zu synchronisieren. Wer jedoch auf die Open-Source-Entwickler vertraut und den Aufwand bei der Installation nicht scheut, der bekommt mit KeePass einen übersichtlichen und kostenlosen Passwort-Manager.