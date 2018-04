Für PC-Nutzer gehört sogenannte Ransomware aktuell zu den gefährlichsten Bedrohungen. Die Software schleicht sich über fingierte E-Mails oder manipulierte Webseiten in die Rechner ihrer Opfer, verschlüsselt unbemerkt im Hintergrund deren Dateien. Wenn die Angegriffenen das Treiben des Schädlings entdecken, ist es meist zu spät: Fotos, Briefe, E-Mails sind verschlüsselt, für den Entschlüsselungscode verlangen die Täter Geldzahlungen, meist in Bitcoin. Doch auch wer die geforderte Summe zahlt, kann nie sicher sein, tatsächlich den Code zu bekommen.

Opfern, auf deren PC die vom MalwareHunterTeam entdeckte "PBUG Ransomware" ihr Unwesen treibt, haben es einem Bericht von "Bleepingcomputer" zufolge leichter, sich zu befreien. Zwar verschlüsselt auch dieser Schädling die Festplatte des befallenen Rechners, doch wird diesmal keine Überweisung verlangt. Stattdessen heißt es in einer Meldung, die auf dem befallenen PC ausgegeben wird, in schlechtem Englisch:

Der Täter beruhigt seine Opfer also erst einmal, "mach dir keine Sorgen! Es ist nicht schwer, deine Dateien zu entschlüsseln." Außerdem wolle er kein Geld - sondern dass das Opfer eine Stunde lang PBUG spielt. Das Kürzel steht für das Computerspiel "Playerunknown's Battlegrounds".

Das ist "Playerunknown's Battlegrounds"

Worum geht es in "Playerunknown's Battlegrounds"?

Bluehole



Waffen und andere Ausrüstungsgegenstände, die dieses Vorhaben beim Feindkontakt erleichtern, sind unter anderem in Häusern versteckt. Je nach Modus tritt man in dem Spiel allein oder im Team mit bis zu drei Mitspielern an. "Battlegrounds" ist ein "Battle Royale"-Spiel. Ein wenig erinnert "Battlegrounds" an die aus Romanen und Filmen bekannten "Hunger Games". Das Spiel spielt auf einer Insel, auf der in jeder Partie 100 Spieler per Fallschirm landen - wo genau, können sie durch den Zeitpunkt des Absprungs grob beeinflussen. Einmal gelandet, ist es das Ziel, möglichst lange zu überleben. Am Ende bleibt nur ein Spieler übrig.Waffen und andere Ausrüstungsgegenstände, die dieses Vorhaben beim Feindkontakt erleichtern, sind unter anderem in Häusern versteckt. Je nach Modus tritt man in dem Spiel allein oder im Team mit bis zu drei Mitspielern an. "Battlegrounds" ist ein "Battle Royale"-Spiel.

Wie kann man das Spiel spielen?

Bluehole



Wann genau das Spiel offiziell fertig wird, ist bislang nicht bekannt. Bei der PC-Version ist derzeit von Ende 2017 die Rede. Das Spiel selbst kann man aus der Ego-Perspektive spielen, aber auch aus einer Dritte-Person-Ansicht, die mehr Übersicht bietet. Das Spiel gibt es bislang nur in einer sogenannten Early-Access-Version für den PC , die 30 Euro kostet und noch vergleichsweise hohe technische Anforderungen hat. Bald soll auch eine Vorabversion von "Battlegrounds" für die Xbox One erscheinen.Wann genau das Spiel offiziell fertig wird, ist bislang nicht bekannt. Bei der PC-Version ist derzeit von Ende 2017 die Rede. Das Spiel selbst kann man aus der Ego-Perspektive spielen, aber auch aus einer Dritte-Person-Ansicht, die mehr Übersicht bietet.

Was macht den Reiz aus?

Bluehole



Wie die Partien laufen, ist zudem oft schwer vorhersehbar: Es kann passieren, dass man direkt neben fünf brandgefährlichen Spielern landet - oder aber, dass man erstmal minutenlang allein durch die Pampa läuft, bis man irgendwann ein Fahrzeug findet, mit dem man dann schneller als zu Fuß in bevölkertes Gebiet aufbrechen kann. Durch die verschiedenen Waffen des Spiels hat man auch viel Freiheit zu entscheiden, wie man am besten vorgeht. "Battlegrounds" ist ein Spiel, das schnell zu verstehen, aber schwer durchzustehen ist: Schließlich gilt es im Zweifel, sich geschickter anzustellen als 99 andere Spieler. Und manchmal reicht schon ein Treffer aus der Ferne und die Runde ist für den Spieler vorbei.Wie die Partien laufen, ist zudem oft schwer vorhersehbar: Es kann passieren, dass man direkt neben fünf brandgefährlichen Spielern landet - oder aber, dass man erstmal minutenlang allein durch die Pampa läuft, bis man irgendwann ein Fahrzeug findet, mit dem man dann schneller als zu Fuß in bevölkertes Gebiet aufbrechen kann. Durch die verschiedenen Waffen des Spiels hat man auch viel Freiheit zu entscheiden, wie man am besten vorgeht.

Kann man sich einfach bis zum Spielende verstecken?

Bluehole



Wer sich etwa außerhalb einer blau gekennzeichneten Zone aufhält, verliert mit der Zeit Lebensenergie und stirbt irgendwann. Nur verstecken hilft also vielleicht vorübergehend, führt aber eher nicht zum Sieg. Dem sogenannten Camping macht das Spiel durch eine kluge Design-Entscheidung den Garaus: Die Spielfläche wird mit der Zeit kleiner, den Spielern wird durch sogenannte Zonen signalisiert, wann sie sich wohin bewegen sollten.Wer sich etwa außerhalb einer blau gekennzeichneten Zone aufhält, verliert mit der Zeit Lebensenergie und stirbt irgendwann. Nur verstecken hilft also vielleicht vorübergehend, führt aber eher nicht zum Sieg.

Wie einsteigerfreundlich ist "Battlegrounds"?

Bluehole



Im Netz gibt es aber jede Menge Hilfevideos und Tutorials, die Spielern Tipps geben, was sie auf jeden und was sie auf keinen Fall tun sollten. Der Hype um das Spiel ist so groß, dass man auch praktisch rund um die Uhr Livestreams gibt, aus denen man sich Tricks abgucken kann. Das Spiel erklärt nicht viel, allein deshalb ist die Chance hoch, dass man in den ersten Runden schnell das Zeitliche segnet.Im Netz gibt es aber jede Menge Hilfevideos und Tutorials, die Spielern Tipps geben, was sie auf jeden und was sie auf keinen Fall tun sollten. Der Hype um das Spiel ist so groß, dass man auch praktisch rund um die Uhr Livestreams gibt, aus denen man sich Tricks abgucken kann.

Was planen die Entwickler für die Zukunft?

Bluehole



Während die Karten wohl noch länger auf sich warten lassen, soll es bald ein Update geben, dass es Spielern erlaubt, über Objekte zu springen oder zu klettern, was bislang nicht möglich ist.



Langfristig will sich das Spiel als E-Sports-Titel etablieren, dafür muss es aber vor allem noch weniger Fehler haben. "Wir wollen nicht, dass Spieler denken, sie hätten wegen eines Bugs verloren", sagt Amir Khair, der beim Hersteller Bluehole den Bereich E-Sports betreut. Derzeit arbeiten die Entwickler unter anderem an zwei neuen Karten, bislang gibt es nur einen einzigen Level für das Spiel. Geplant sind außerdem Replay-Funktionen und ein Zombie-Modus, in dem ein Teil der Spieler die Rolle Untoter einnimmt.Während die Karten wohl noch länger auf sich warten lassen, soll es bald ein Update geben, dass es Spielern erlaubt, über Objekte zu springen oder zu klettern, was bislang nicht möglich ist.Langfristig will sich das Spiel als E-Sports-Titel etablieren, dafür muss es aber vor allem noch weniger Fehler haben. "Wir wollen nicht, dass Spieler denken, sie hätten wegen eines Bugs verloren", sagt Amir Khair, der beim Hersteller Bluehole den Bereich E-Sports betreut.

Wer ist "Playerunknown"?