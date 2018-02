Tipp für Instagram-Nutzer Bildmontagen leicht gemacht

3 Mond freistellen



Tippen Sie am unteren Bildrand auf "Ausschneiden" (a), so öffnet sich der Maskierungsbereich. Mit der Option "Intelligent" (b) erzeugen Sie wie mit dem "Schnellauswahl-Werkzeug" in Photoshop eine Auswahl. Tippen Sie anschließend auf "Verbessern" (c) und wählen Sie "Kanten > Fuzzy L", um die Mondkante zu glätten.