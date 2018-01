"Die Erpressung" wird in die Geschichte eingehen. Wohl nicht in die Weltgeschichte, aber zumindest in die der Facebook-Seite der Aachener Polizei - und zwar als ungewöhnlicher Versuch, "auch eine junge Zielgruppe" vor den möglichen Gefahren des Cybersex mit Unbekannten zu warnen. So heißt es zumindest in einer erklärenden Pressemitteilung.

Hinter "Die Erpressung" verbirgt sich ein Facebook-Post der Polizei in Gedichtform. "Es war einmal ein Weib, das zeigte seinen Unterleib - bei Skype" - so beginnt das Werk, das auf eine Erpressermasche aufmerksam machen soll.

Bei der Masche, die laut Polizei seit Jahren bekannt ist, werden Männer von einer unbekannten Frau über soziale Netzwerke angechattet und zum Videochat überredet. Macht der Angeschriebene mit, wird er aufgefordert, sich auszuziehen und sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Das Ganze entpuppt sich später als Falle. Denn die Frau macht Fotos oder Videos des Geschehens und erpresst den Mann damit.

Zahlt er nicht, warnt die Polizei, stelle die Täterin die Aufnahmen online, teilweise samt Verlinken des Facebook-Profils. Zum Teil werde bei der Masche nach einer ersten Zahlung - etwa in Höhe von 200 Euro - noch mehr Geld gefordert.

"Kriminell und voll bedacht hat die Dame Fotos gemacht. Vom Unterleib des Herrn, der sieht das gar nicht gern", reimt die Polizei Aachen nun über den Trick, und: "Soll dies nun aus der Welt, muss er zahlen Geld." Das Gedicht endet schließlich mit: "Nun wird gewarnt vor dieser Masche, sie bringt nur Geld in Täters Tasche."

Hinter dem Gedicht steckt allem Anschein nach der Aachener Polizeisprecher Paul Kemen, der schon seit Langem für kuriose Polizeimeldungen bekannt ist. Und "Die Erpressung" ist nicht einmal das erste Polizei-Gedicht aus Aachen.

Auch wenn es fraglich ist, ob ein launiges Gedicht wirklich die richtige Form für so ein ernstes Thema ist: Aufmerksamkeit generiert die Idee in jedem Fall, wahrscheinlich sogar mehr als andere Warnungen über Online-Betrugsmaschen oder Sicherheitslücken.

Auch deshalb dachten wir uns im Netzwelt-Ressort beim Lesen des Polizei-Gedichts: So etwas können unsere Leser auch - und zwar sicher besser.

Wir rufen Sie daher hiermit auf, uns Ihre eigenen gedichteten Sicherheitstipps fürs Internet zu schicken, mit maximal zehn Zeilen plus Titel. Wovor Sie dabei warnen möchten, steht Ihnen frei - sei es vor Spam-Mails vom nigerianischen Prinzen oder vor Phishing-Angriffen, vor Lösegeldtrojanern, Kreditkartendiebstahl oder Passwortklau.

Ihr Gedicht schicken Sie bitte unter Ihrem Namen oder Pseudonym bis Sonntag, 21. Januar, 18 Uhr, an netzwelt@spiegel.de. Die besten Kurzgedichte werden wir Montag in unserem Newsletter "Startmenü" veröffentlichen, mit der Einsendung erklären Sie sich damit einverstanden.

Ach ja: Bevor Sie direkt mit dem Dichten loslegen, möchten wir uns der Warnung aus Aachen inhaltlich anschließen: Wenn Sie beim Videochat Ihre Klamotten ausziehen oder zu viel über sich verraten, sollten Sie sich vorher zumindest kurz überlegen, ob Sie diese Entscheidung bereuen könnten.

Die Polizei Aachen warnt übrigens auch noch einmal konkret und ganz ohne Reim vor zu viel Freizügigkeit im Netz: "Wer sich auf den sogenannten Cybersex einlässt, sollte immer im Hinterkopf haben, dass das Gegenüber alles aufzeichnen kann. Niemals sollte Cybersex mit Unbekannten vollzogen werden."