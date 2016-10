Sound-Bibliotheken Wie Presets moderne Musik prägen

Die ersten Presets gab es in den Synthesizern der Siebzigerjahre. Die von den Herstellern in ihre Geräte programmierten Klänge sollten eigentlich nur zeigen, welche Sounds mit den elektronischen Instrumenten möglich sind. Heute werden elektronische Musikinstrumente oft mit Hunderten solcher Presets geliefert. Das spielt Musikern in die Hände, die keine Lust haben, sich mit der komplizierten Klangformung zu beschäftigen. Für ihre Musik nehmen sie einfach die ab Werk mitgelieferten Sounds. So prägen Presets bis heute, wie Popmusik klingt.

Einer der sich damit auskennt, ist Mate Galic. Auf dem Hamburger Reeperbahn Festival sprach der technische Leiter des Softwareherstellers Native Instruments (NI), der in den Neunzigern erfolgreicher Techno-DJ war, über die Einflüsse von Presets auf Musik.

Zum Beispiel wie der TB-303-Synthesizer von Roland in den Achtzigern maßgeblich den Sound des Acidhouse definierte. "Da ging es gar nicht so sehr darum so viel Sounddesign zu machen, sondern das war einfach so minimal - man musste das einfach ein bisschen missbrauchen und dann hat das einen neuen Sound gemacht", so Galic. Bis heute hat der Sound des TB-303 einen hohen Wiedererkennungswert.

Eins der bekanntesten Beispiele für die Nutzung fertiger Sounds ist der DJ Skrillex. Durch die Nutzung von Presets hat er ein Gerne geprägt: Dubstep. Für seine Songs nutzte Skrillex einen virtuellen Synthesizer von NI. "Auf gewisse Art und Weise haben wir ihn mit einigen Presets inspiriert. Aber auch er hat eine ganze Generation von Produzenten inspiriert und auch maßgeblich einen Sound definiert, obwohl er Presets benutzt hat", sagt Galic.

Der von Presets beeinflusste elektronische Sound in Kombination mit Rock- und Pop-Elementen hat elektronische Musik in den USA stadionfähig gemacht. Acht Grammys hat Skrillex in den vergangenen Jahren bekommen.

"Um tolle Musik zu machen, muss man nicht seine eigenen Instrumente entwickeln", sagt Galic. "Sondern man muss sich ein paar Instrumente heraussuchen und lernen, diese zu beherrschen." Das gelte auch für elektronische Musikinstrumente.

Eine Verbindung von Musik und Technologie

Vor 30 Jahren brauchte man noch viel technisches Verständnis, um mit einem Synthesizer arbeiten zu können. "In den Achtzigern gab es Instrumente wie den DX7 von Yamaha, der so schrecklich zu bedienen war, dass er nur durch die Presets gelebt hat und dadurch sehr bezeichnende Sounds erzeugt hat, weil die Leute mit genau denen gearbeitet haben", sagt Galic. Viele Menschen würden den metallischen Sound des DX7 deshalb mit der Musik der Achtzigerjahre verbinden.

Das Beispiel macht deutlich, wie eng die Arbeit eines Künstlers an die Entwicklung von Musiktechnik gekoppelt ist. Ohne die aktuelle Computer und Software, hätte auch Skrillex nicht seinen typischen Sound.

Deshalb haben auch diejenigen, die Presets kreieren, viel Einfluss auf die Wiedererkennbarkeit der von ihnen bestückten elektronischen Musikinstrumente - und manchmal auch auf die Klänge einer musikalischen Ära. Heute arbeiten im Hintergrund regelrechte Klangforscher, "die auf der Suche nach etwas sind, das man so noch nie gehört hat", so Galic.

Demokratisierung der Musik

Die Technologie jedenfalls macht es heute leichter, Musik zu produzieren, die zumindest technisch besser klingt als noch vor 3 Jahren. Viele Musiker sind dazu übergegangen, statt echter Instrumente deren elektronische Imitationen zu verwenden. Selbst Filmmusiken für Hollywoodproduktionen werden zum Teil am Rechner erstellt.

Die technologische Entwicklung hat aber auch ihre Tücken. Das Live-Erlebnis mit einem Künstler, der mit einem Rechner musiziert, ist wenig mitreißend. Nicht ohne Grund sind solche Musiker als Knöpfchendrücker verschrien.

Mate Galic glaubt, dass die Entwicklung von Hardware für Software-Musikinstrumente deshalb wieder an Bedeutung gewinnen wird. "Seien es jetzt Dinge, die man anfassen kann oder Dinge in der virtuellen Welt", sagt Galic, denn nach seiner Meinung wird es nicht mehr lange dauern, bis Musik im virtuellen Räumen an virtuellen Musikinstrumenten entsteht. Für die Live-Präsentation würde so etwas ganz neue Möglichkeiten bieten - und ganz neue Schwierigkeiten.