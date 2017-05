"WannaCry"-Angriff Microsoft macht Regierungen Vorwürfe

Microsoft-Rechtsvorstand Brad Smith wirft den Regierungen auf der ganzen Welt vor, nicht ausreichend vor von ihnen entdeckten Software-Schwachstellungen zu warnen. "Wir brauchen Regierungen, die sich des Schadens für Zivilpersonen bewusst sind, der aus dem Anhäufen und Ausnutzen solcher Software-Sicherheitsprobleme entsteht", schrieb Smith in einem Blogeintrag.

Am Freitag hatte ein Cyberangriff mit Erpressersoftware begonnen, Rechner wurden von dem Erpressungstrojaner "WannaCry" (auch "WannaCrypt") befallen, der sie verschlüsselte und Lösegeld verlangte. "Die Regierungen der Welt sollten diesen Angriff als Weckruf begreifen", so Smith.

Die Schadsoftware basiert auf einer Sicherheitslücke, die ursprünglich vom US-Geheimdienst NSA für seine Überwachung ausgenutzt wurde. Bereits vor einigen Monaten hatten Hacker sie öffentlich gemacht. Microsoft hatte zwar schon Anfang des Jahres ein Update veröffentlicht, das die Schwachstelle schloss - aber jetzt traf es die Computer, auf denen das Update noch nicht installiert wurde.

Smith geht in seinem Blogeintrag "Die Lehren aus der Cyberattacke" auch darauf ein. Er schreibt, dass die Attacke zeige, wie sehr Unternehmen und Kunden gleichermaßen für Cybersicherheit verantwortlich seien. Die Kunden müssten sich der Wichtigkeit für Updates bewusst sein, da sie sonst mit veralteten Tools gegen Cyberattacken kämpfen.

Experten fürchten weitere Attacken am Montag

Betroffen waren laut Experten viele Windows-XP-Rechner, Microsoft hatte nach der Attacke ein weiteres Update für das veraltete Betriebssystem bereitgestellt, das eigentlich nicht mehr gewartet wird. Das aktuelle Windows 10 war dagegen nicht betroffen.

Bei dem Angriff mit der sogenannten Ransomware sind nach Angaben der europäischen Polizeibehörde Europol mindestens 200.000 Computersysteme in 150 Ländern getroffen worden. Neu an dem Angriff von Freitag war, dass der Erpressungstrojaner selbstständig neue Computer infizierte, ohne dass ein Nutzer etwa auf einen präparierten Link klicken musste. Dadurch konnte sich das Schadprogramm binnen weniger Stunden weltweit ausbreiten und erreichte ein für Lösegeld-Software beispielloses Ausmaß.

Die Ausbreitung der Schadsoftware schwächte sich bis Sonntag deutlich ab, Computerexperten fürchten aber eine erneute Verschärfung des Problems, wenn sich an diesem Montag Menschen in Millionen Computer einloggen.

Der Computerexperte Linus Neumann vom Chaos Computer Club schreibt in einem Gastbeitrag auf SPIEGEL ONLINE, dass bereits eine neue Variante der Schadsoftware im Umlauf ist. Diesmal ohne einen Kill Switch, mit dessen Hilfe der erste Angriff gestoppt werden konnte.

Erpresser-Viren - wie kann ich mich schützen?

Benutzen Sie aktuelle Virenschutz-Software

Die neuesten Versionen der Erpressertrojaner schaffen es zuweilen auch an aktuellen Sicherheitsprogrammen vorbei, aber schon bekannte Varianten kann ein Virenschutzprogramm abfangen. Diverse Anbieter haben auch kostenlose Versionen ihrer Schutzsoftware im Programm, die zumindest einen Basisschutz bieten, und bereits bekannte Virensignaturen erkennen.



Seien Sie vorsichtig mit E-Mail-Anhängen

Deaktivieren Sie die Makro-Funktion in Dokumenten, die Sie per E-Mail erhalten. Vor allem bei Nachrichten von fremden Personen sollten Sie vorsichtig sein. "Locky" und andere Ransomware-Trojaner werden nach Angaben von Sicherheitsexperten meist über E-Mail-Anhänge eingeschleust, die sich etwa als harmloses Worddokument tarnen, aber im Hintergrund die gefährliche Software ausführen. Völlige Sicherheit lässt sich so aber nicht erreichen: Auch als "drive-by", also einfach beim Besuch einer Website kann man sich Ransomware einfangen. Es traf sogar schon Leser von Seiten wie Nytimes.com und BBC.com.

Daten per Back-up sichern

Ransomware-Trojaner verschlüsseln Ihre Dateien oft so gut, dass sie dauerhaft unbrauchbar werden. Sichern Sie Ihre Daten also möglichst per Back-up, damit Sie Ihre Dokumente im Notfall wiederherstellen können. Am besten eignet sich dafür eine Festplatte, die nicht ständig mit dem PC verbunden ist, wie eine externe USB-Platte. Auch ein Cloud-Back-up kann sinnvoll sein - das sollte man dann aber sicher verschlüsseln.

Verwenden Sie aktuelle Software

Um Sicherheitslücken zu schließen, sollten Sie möglichst alle Programme auf Ihrem Rechner auf den neuesten Stand bringen. Installieren Sie Patches für den Browser, für Office-Anwendungen und den Flash-Player. Malware-Programme nutzen Sicherheitslücken in dieser Software aus.