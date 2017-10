Fototipps Fotografieren wie die Profis - mit dem Smartphone

Wer ambitioniert oder gar professionell mit einer hochwertigen Kamera-Ausrüstung fotografiert, verwendet ganz selbstverständlich das Raw-Format statt JPEG. Was für die "dicken" Kameras gilt, ist auch mit vielen aktuellen Smartphones möglich. Auch wenn die Winzlings-Bildsensoren nicht mit denen einer ausgewachsenen Spiegelreflexkamera mithalten können, gelten für Smartphone-Kameras die gleichen Vorteile, die das Raw-Format bietet. Dazu zählen eine optimale Ausnutzung des Dynamikumfangs, eine verlustfreie Korrektur der Farbtemperatur und, in gewissen Grenzen, die verlustfreie Korrektur der Belichtung.

Aber kein Vorteil ohne Nachteil: Damit Sie das Maximum an Bildqualität aus der Kamera Ihres Smartphones herausholen können, benötigen Sie deutlich mehr Speicherplatz. Außerdem ist das Raw-Bild nicht wie ein JPEG-Bild fix und fertig zur sofortigen Verwendung. Zunächst müssen Sie das Raw-Bild in der "digitalen Dunkelkammer" selbst entwickeln. Aber auch das gelingt sogar mit einem Smartphone schon sehr gut. Zudem können Sie selbstverständlich die Raw-Bilder zum PC übertragen und dort mit den Werkzeugen Ihrer Wahl wie gewohnt bearbeiten.

Die Voraussetzungen

Ab Android Lollipop 5.0 und ab iOS 10 ist es mit den beiden großen Betriebssystemen für Smartphones möglich, Fotos auch im Raw-Format aufzunehmen. Die vorinstallierte Kamera-App der Android-Smartphones und des iPhone kennt übrigens das Raw-Format nicht, daher brauchen Sie zusätzlich eine Kamera-App, die diese neue Möglichkeit der Betriebssysteme ausnutzt.

Ein aktuelles Betriebssystem reicht allerdings noch nicht aus, damit Sie die Raw-Option verwenden können. Nutzen Sie ein Apple-Gerät, dann sind das iPhone SE sowie die iPhones 6S (Plus), 7 (Plus) und 8 (Plus) fit für Raw-Fotografie. Aktuelle Android-Smartphones der Mittelklasse oder höher unterstützen meist das Aufnehmen im Raw-Format.

ct Android-App Manual Camera Compatibility

Mit der App Manual Camera Compatibility (kostenlos) lässt sich schnell prüfen, ob das verwendete Android-Smartphone das Raw-Format unterstützt. Sie können auch einfach Kamera-Apps wie Lightroom oder Open Camera (Android) sowie Flannl (iOS) dafür nutzen. Diese Apps können grundsätzlich Aufnahmen im Raw-Format erstellen. Steht dort das Raw-Format nicht zur Auswahl, dann wird es vom verwendeten Smartphone schlicht nicht unterstützt.

Während die Kamera-Apps mit Raw-Unterstützung für iOS anstandslos funktionieren, kann es bei Android-Smartphones je nach Modell durchaus zu Problemen kommen. So stürzt beispielsweise die App AZ Camera auf einem Google Pixel XL ab. Daher sollten Sie die ersten Schritte der Raw-Fotografie mit einem Android-Smartphone zunächst mit kostenlosen Apps unternehmen beziehungsweise vor dem Kauf einer kostenpflichtigen App wie Manual Camera prüfen, ob Ihr Smartphone-Modell mit der App funktioniert.

ct Bei dieser Aufnahme mit dem iPhone 7 Plus fällt der Qualitätsunterschied zwischen der JPEG-Umsetzung (links) und dem Raw-Format (rechts) besonders deutlich auf

Platzbedarf für Raw-Bilder

Beide Betriebssysteme speichern das Raw-Format im allgemein lesbaren und für alle Hersteller offenen DNG-Format (Digital Negative) von Adobe. Der Vorteil ist dabei, dass ein Raw-Konverter kein eigenes Profil für jedes einzelne Smartphone braucht. Das DNG-Format ist eine Weiterentwicklung des Tiff-Formats. So ist es auch möglich, die Bilder verlustfrei zu komprimieren, doch diese Option wird unterschiedlich genutzt.

In aller Regel sind die Raw-Dateien von Smartphones mit 12 Megapixel auflösendem Bildsensor zwischen rund 10 und knapp 25 Megabyte groß. Dabei fällt auf, dass iOS die Rohdaten für das DNG-Format komprimiert, Android dagegen nicht. So variiert bei einem iPhone 7 je nach Bildinhalt die Dateigröße von Raw-Bildern zwischen knapp 10 bis rund 20 Megabyte. Die Raw-Aufnahmen vom Google Pixel XL belegen dagegen jeweils 24,7 MB Speicherplatz. Beide Smartphones verwenden eine Kamera mit einer Auflösung von zwölf Megapixel.

So haben wir getestet Für die Foto-Aufnahme im Raw-Format haben wir die Smartphones Google Pixel XL und iPhone 7 Plus verwendet. Mit einer Canon EOS 5D Mark II mit 24-105-mm-L-Objektiv wurden Vergleichsbilder erstellt. Die App Lightroom von Adobe nutzten wir für die hier abgebildeten Beispielbilder mit dem Google Pixel XL sowie dem iPhone 7 Plus. Die Raw-Aufnahmen sind mit der Desktop-Version von Lightroom nachbearbeitet. Zusätzlich wurden Funktionstests mit den in der Tabelle aufgeführten Kamera-Apps durchgeführt.

Je höher die Auflösung der Smartphone-Kamera, desto größer sind folglich auch die Datenmengen für eine Raw-Aufnahme. Die Kodak Ektra beispielsweise verwendet eine 21 Megapixel auflösende Kamera. Die Raw-Bilder dieses Smartphones belegen je satte 42 Megabyte, unabhängig vom Bildinhalt.

Darauf müssen Sie bei Raw-Aufnahmen verzichten

Fotografieren Sie im JPEG-Modus, dann bieten die Kamera-Apps allerlei Wohlfühl-Funktionen. So setzen sie automatisch HDR-Bilder und Panoramen zusammen oder bieten verschiedene Bild-Looks. Einige Smartphone-Modelle erzeugen sogar einen Unschärfe-Effekt, das iPhone 7 Plus und das Huawei P9 beispielsweise im Zusammenspiel von zwei Objektiven und der Bildaufbereitung. Das Google Pixel erzeugt den Effekt per Software.

So sehen Smartphone-Fotos im Raw-Format aus Raw war lange eine Domäne von Spiegelreflexkameras. Mittlerweile aber bieten auch viele bessere Smartphone-Kameras dieses Option. Mit der App Manual Camera Compatibility prüfen Sie, ob Ihr Android-Smartphone Raw-Aufnahmen unterstützt. Die Kamera der App Lightroom bietet die Möglichkeit, zwischen JPEG und DNG umzuschalten. Erscheint dieser Umschalter nicht, dann unterstützt das Smartphone keine Aufnahme im Raw-Format. Lightroom kann Fotos nur entweder im JPEG- oder im Raw-Format aufnehmen, nicht aber in beiden Formaten gleichzeitig. Apps wie die hier abgebildete Open Camera (Android) oder Flannl (iOS) beherrschen das jedoch. Die JPEG-Variante dieser Aufnahme (links) zeigt so gut wie keine Zeichnung der Blütenblätter, da die Rauschunterdrückung hart zuschlägt. Zudem sind die Farben zu grell. Das fertig bearbeitete Raw-Bild (rechts) liefert dagegen deutlich Zeichnung in den Blütenblättern, auch die Farben sind natürlicher. Bei dieser Aufnahme mit dem iPhone 7 Plus fällt der Qualitätsunterschied zwischen der JPEG-Umsetzung und dem Raw-Format besonders deutlich auf. Hier ist die bearbeitete Raw-Version abgebildet. Im Detail erkennt man bei dem JPEG-Bild des Google-Pixel-Smartphones (links) Tonwertabrisse an feinen Verläufen, eine Überschärfung harter Kanten und eine starke Sättigung. Die nur leicht nachbearbeitete Raw-Aufnahme derselben Szene (rechts) ist dagegen deutlich natürlicher und detailreicher. Ein Grund ist, dass das Raw-Format mit 16 Bit Farbtiefe pro Farbkanal deutlich mehr Bearbeitungsmöglichkeiten als das JPEG-Format erlaubt, das nur 8 Bit Farbtiefe pro Kanal bietet. Diese große Ansicht zeigt dasselbe Motiv im RAW-Format des Google Pixel XL. Die mit einem Google Pixel XL aufgenommene und bearbeitete Raw-Aufnahme (rechts) zeigt keine extremen Helligkeitsunterschiede. Das erlaubt eine verlustfreie Korrektur der Belichtung von 3,25 Blendenstufen. Links ist die JPEG-Version zu sehen. Für Motive am Wegesrand, wie diese Blume mit Eiskristallen, eignet sich ein Smartphone besonders gut. Diese Ansicht zeigt das bearbeitete Raw-Bild des Google Pixel XL.

Mit dem Raw-Modus verzichten Sie auf all diese Annehmlichkeiten. Verwenden Sie zudem ein Smartphone mit einer Dualcam, beispielsweise das iPhone 7 Plus oder das Huawei P9, dann können Sie mit den meisten Apps nur eine der beiden Kameras für Raw-Aufnahmen verwenden.

Smartphone-Fotos mit Raw statt JPEG

Für spontane Aufnahmesituationen eignet sich das unkomplizierte JPEG-Format. Möchten Sie mehr Aufmerksamkeit auf das Fotografieren legen, dann belohnt Sie die Aufnahme im Raw-Format mit bestmöglichen Bildinformationen und einem optimalen Ausgangsmaterial zum Nachbearbeiten.

Mit JPEG geben Sie viel Gestaltungsspielraum sowie den vollen Umfang an Bildinformationen aus der Hand. Die Smartphone-Hersteller optimieren die Bilder automatisch nach gängigem Geschmack der üblichen Schnappschuss-Fotografen dieser Welt. Bilder sollen scharf, kontrastreich und knallig aussehen. Und so gehen aufgrund der Kontrasterhöhung, Schärfung und angehobenen Sättigung bei der Bildaufbereitung eines Smartphones deutlich Bildinformationen verloren. Diese können Sie auch nicht mehr retten, wenn Sie das JPEG-Bild später selbst nachbearbeiten.

Ein unbearbeitetes Raw-Bild erscheint dagegen im Vergleich zu einem vom Smartphone fertig entwickelten JPEG-Bild zunächst fahl und unscharf. Es bleiben dabei aber alle Bildinhalte erhalten, die der Bildsensor tatsächlich liefert. Das ist das optimale Ausgangsmaterial für die sich anschließende Bildbearbeitung, ob im Smartphone oder am großen Rechner.

Mehr zum Thema Raw-Fotografie mit dem Smartphone sowie einen Vergleich "Smartphone-Raw vs. DSLR-Raw" finden sie im "c't"-Sonderheft "Smartphone-Fotografie".