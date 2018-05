Tabea Glindemann: "Oh no, Cupid: Wieso dein Tinderwunsch bisher nicht in Erfüllung gegangen ist" - 3. Mai ab 17.30 Uhr (Stage 4)

Millionen Deutsche nutzen Apps wie Tinder - eine erfüllende Erfahrung ist das Online-Dating aber nicht für jeden. Tabea Glindemann, die beim feministischen Hackerspace Heart of Code aktiv ist, gibt am Donnerstagabend einen Einblick in die Welt der Netzflirts, in der Fremde Frauen auch mal Dinge schreiben wie "I want to eat your pussy and ass as a breakfast in this beautiful sundayyy".