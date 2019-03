Duell mit Apple Magazin-Flatrate Readly holt sich Zeitungen an Bord

Videospielhefte und Angelzeitschriften, Hochzeitsmagazine und bunte Blätter für Kinder: Die 2014 gestartete Magazin-Flatrate Readly ermöglicht ihren Kunden den digitalen Zugriff auf mehrere Tausend Zeitschriften aus aller Welt. Zu den bekannteren deutschen Titeln zählen beispielsweise "Hörzu", "Sport Bild", "Men's Health", "inTouch", und "Cosmopolitan", dazu kommen viele in ihren Nischen beliebte Special-Interest-Magazine. Unter den fremdsprachigen Titeln finden sich etwa der US-"Playboy" und das "Time Magazine Europe".

Nun hat Readly eine Erweiterung seines Angebots angekündigt: So sind ab diesem Donnerstag auch Tages- und Wochenzeitungen aus dem Hause Axel Springer im Angebot enthalten, namentlich "Bild", "Bild am Sonntag", "B.Z.", "Welt" und "Welt am Sonntag". Am Preis der Flatrate von 9,99 Euro pro Monat soll sich dadurch nichts ändern.

Die Ankündigung von Readly kommt wenige Tage vor einem Apple-Event am Montag in Cupertino. Branchenexperten erwarten, dass Apple dort ein neues Nachrichten- und Magazin-Aboangebot vorstellen wird - eine wohl ziemlich direkte Konkurrenz für Readly, das seine Flatrate auch über Apples App Store anbietet, für dort jedoch - mit Verweis auf Apples Transaktionsgebühren - 11,99 Euro pro Monat.

"Mehr Nutzer bedeuten mehr Umsatz"

Readly spricht in einer Pressemitteilung zu dem Deal von einer "testweisen" Verfügbarkeit der Springer-Zeitungen. Auf SPIEGEL-Nachfrage heißt es dazu, dass jedem Verlag, der auf die Plattform möchte, grundsätzlich eine sechsmonatige Testphase angeboten werde, "so auch hier".

Von Philipp Graf Montgelas, der bei Readly das Deutschland-Geschäft betreut, heißt es: "Readly möchte alle Lieblings-Titel in einer App anbieten, egal ob Zeitung oder Zeitschrift. Mit jedem populären Titel gewinnen wir mehr Nutzer. Mehr Nutzer bedeuten mehr Umsatz. Davon profitieren letzten Endes alle Verlage." Readly ist ein Angebot aus Schweden, seinen Deutschlandsitz hat das Unternehmen in Berlin.

Ab April auch mobiloptimiert

Die Springer-Zeitungen sollen sich bei Readly im Originallayout anschauen lassen, ab April sollen sie aber auch in einer für Mobilgeräte optimierten Ansicht verfügbar sein. "Es genügt ein Klick auf das runde gelbe Icon, um sich den Artikel übersichtlich in einer einzigen Spalte und in frei einstellbarer Schriftgröße anzeigen zu lassen", verspricht Readly.

Zeitschriften und Zeitungen lassen sich bei Readly online durchblättern, aber auch herunterladen und dann offline lesen. Von den Titeln aus dem Angebot sind jeweils die aktuellsten, oftmals aber auch zahlreiche ältere Ausgaben verfügbar.

Lesen lassen sich die Magazine auf dem PC, aber auch über Apps für iOS- und Android-Geräte. Die Flatrate lässt sich mit maximal fünf Geräten gleichzeitig nutzen.