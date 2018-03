Achtung, Spoiler! Wer "Ready Player One" noch nicht gesehen hat und auf keinen Fall Details des Film kennen möchte, sollte nicht weiterlesen.

Steven Spielberg beweist Mut zur Lücke. Seine Verfilmung des Science-Fiction-Kultromans "Ready Player One" beginnt er mit einer großzügigen Auslassung. Grob geschätzt die ersten 100 bis 150 Seiten der Romanvorlage von Ernest Cline lässt er als kondensierte Zustandsbeschreibung der Welt von 2045 in den ersten Minuten des Films schnell vorbeiziehen.

In dieser Welt sieht es düster aus. Alles, wovor man sich heute fürchtet, ist eingetroffen: Überbevölkerung, Klimawandel und Armut plagen die Menschheit - und natürlich den Protagonisten, den 19 Jahre alten Wade Watts, gespielt von Tye Sheridan. Der Waise lebt in Clines Version eines Sci-Fi-Slums, einem amerikanischen Trailerpark, in dem die Wohnwagen nicht nur nebeneinander, sondern, in wackeligen Stahlgestellen, auch übereinander gestapelt sind.

Courtesy of Warner Bros. Picture Trailerpark in "Ready Player One"

Um dieser Tristesse wenigstens zeitweilig zu entkommen, flüchtet er, wie Millionen andere, regelmäßig in die digitale Welt von Oasis. Genau dort spielt zum überwiegenden Teil auch der Film.

Die optische Anmutung dieser von Computern generierten Welt erinnert an die Videosequenzen moderner Videospiele, nur eben in Kinoqualität. Statt echter Schauspieler sind oft nur deren extrem realistisch animierte Avatare zu sehen. Wohl, um die Darsteller wenigstens gelegentlich in Fleisch und Blut zeigen zu können, hat Spielberg ein paar Abkürzungen in den Plot eingebaut. Die mögen jene stutzen lassen, die das Buch verinnerlicht haben, die Handlung stören sie aber nicht.

Drei Schlüssel für ein Easter Egg

Diese Handlung ist schnell erklärt: Ausgerüstet mit VR-Brillen, VR-Anzügen und VR-Laufbändern machen Millionen Menschen in Oasis all das, was sie in der realen Welt nicht können: Sie bestehen Abenteuer, kämpfen in Schlachten, treffen Freunde und sehen gut aus.

Viele suchen außerdem nach einem sagenumwobenen Schatz, den der Schöpfer von Oasis, James Halliday, dort vor seinem Tod versteckt hat: Drei Schlüssel, die das Tor öffnen zu einem ganz besonderen Easter Egg - so nennen Programmierer in ihrer Software versteckte Überraschungen. Wer dieses Easter Egg findet, wird nicht nur automatisch zum neuen Eigentümer von Oasis, sondern nebenbei auch noch furchtbar reich.

Auf zur Schnitzeljagd

Watts, der sich in Oasis Parzival nennt, ist ein sogenannter Gunter, ein Spieler, der hinter eben diesem Schatz her ist, den nur finden kann, wer ein paar von Halliday platzierte Rätsel löst. Und so geht es im Film um eine Art Schnitzeljagd in einer virtuellen Welt, bei der sich Watts zudem in die schöne Art3mis, gespielt von Olivia Cooke, verknallt.

Courtesy of Warner Bros. Picture Wade Watts und Samantha Cook

Die ist, genau wie er, eigentlich hinter dem Schatz her, will die schöne Scheinwelt nebenbei auch vor dem bösen IOI-Konzern (Innovative Online Industries) retten. Dessen Chef, der skrupellose Nolan Sorrento, ist nämlich ebenfalls hinter dem Easter Egg her und wird zum größten Widersacher für Parzival und Art3mis. Für die Liebe bleibt dabei keine Zeit.

King Kong, Blondie und die ganze Bagage

In seinen 140 Minuten birst der Film fast vor Zitaten aus früheren Spielberg-Filmen und den Achtziger- und Neunzigerjahren. Das wird schon beim Vorspann klar, der von Van Halens "Jump" untermalt wird. Hier weicht Spielberg weit vom Original ab. Muss Parzival sich im Buch zum Beispiel im legendären Text-Adventure "Zork" beweisen, donnert im Film der Tyrannosaurus aus "Jurassic Park" über die Leinwand und ein Transformer tritt gegen böse Riesenroboter an.

Und so geht es dem ganz Film lang munter weiter. Untermalt von A-Ha, Depeche Mode, New Order und Blondie muss man in manchen Szenen arg aufpassen, nicht den Gastauftritt von Freddy Krueger zu verpassen oder den des Master Chief aus "Halo". King Kong und Godzilla sind freilich kaum zu übersehen. Genau wie der Atari 2600, der am Ende eine wichtige Rolle spielt. Hatte ich erwähnt, dass Parzival in Oasis mit dem DeLorean aus "Zurück in die Zukunft" durch die Straßen rast?

Erst den Film, dann das Buch

Vom gesellschaftskritischen Ansatz der Buchvorlage bleibt bei diesem Gewimmel nicht viel übrig. Zwar geht es auch im Film um den Kampf der kleinen Menschen gegen die übermächtigen Großkonzerne, aber im Vergleich zum Roman bleibt die Verfilmung flach. Statt Tiefgang gibt es Action, und das nicht zu knapp. Langweilig wird einem ganz sicher nicht - perfektes Popcorn-Kino eben.

Ein Fest für Gamer Die Armenviertel der Zukunft sind in "Ready Player One" in die Höhe gewachsene Trailerparks. In einem solchen lebt auch Wade Watts, der Held des Films. In den ersten Szenen wird gleich klargestellt: Der Welt geht es nicht gut, im Jahr 2045. Autowracks, Müll und Rauschschwaden lasen keinen Zweifel daran, dass hier eigentlich niemand bleiben möchte. Also streifen sich die Menschen VR-Brillen über und flüchten in die virtuelle Realität von Oasis, einer digitalen Parallelwelt, in der alles besser, schöner und aufregender ist. Vor allem aber ist Oasis eine Welt, in der man -anders als im richtigen Leben - immer wieder auferstehen kann, wenn eine Auseinandersetzung mal nicht so wie erhofft ausgehen sollte. Gamer nennen das "Respawn". In dieser Welt hat Wade Watts, der sich in Oasis Parzival nennt, einige ungewöhnliche Freunde. So wie etwa diesen sehr robust gebauten Mitstreiter, der der Figur "Eisenmann" aus dem gleichnamigen Buch nachempfunden ist. Wie Millionen andere ist Parzival in Oasis auf er Suche nach drei Schlüsseln, die der Schöpfer der Spielewelt, der hier mit seinem Avatar Anorak auftritt, gut versteckt hat. Eine riesige Schnitzeljagd beginnt. Manchmal wirken die Anspielungen und Hinweise auf die Achtziger arg gestelzt. Etwa in diesem Rückblick auf die Entwickler von Oasis, bei dem völlig unmotiviert eine "Billy Idol"-Platte ins Bild geschoben wurde. Parzivals Widersacher, der Geschäftsmann Nolan Sorrento, verbündet sich mit virtuellen Kriminellen, um den Sieg der Guten zu verhindern. Er will Oasis selbst übernehmen und zu einer Vermarktungsplattform umbauen. In Oasis tritt Sorrento als breitschultriger Bösewicht auf, der sich die Drecksarbeit vom Avatar I-R0k abnehmen lässt. Letzterer wird hervorragend von T.J. Miller gespielt, den man aus "Deadpool" und "Silicon Valley" kennt. Wie die Geschichte Gut gegen Böse wohl ausgehen mag? Zwischendurch wird auch mal in der echten Welt ein wenig Pulver verschossen. Als "Sixer", namenlose, nur mit Nummer bezeichnete Helfer, werden Mitarbeiter des Großkonzerns IOI bezeichnet, die Scharenweise in Oasis ausschwärmen, um nach den wertvollen virtuellen Schlüsseln zu suchen. Erst weit in der zweiten Hälfte des Filmes begegnen sich die Helden der Story, Wade Watts (links) und Samantha Cook, in der realen Welt. Letztlich ist "Ready Player One" Popcorn-Kino von der besten Sorte. Der Film bemüht sich, möglichst viele potenzielle Besuchergruppen anzusprechen und seine Geschichte zu erzählen, ohne dabei womöglich tiefschürfend zu werden oder zum Nachdenken anzuregen.

Der Nerd-Faktor bleibt dabei hoch, ohne für Technik-Unbegeisterte anstrengend zu werden. Spielberg hat aus "Ready Player One" einen Familienfilm gemacht. Mutti und Vati freuen sich wegen der vielen Referenzen an ihre Jugend und weil sie die Musik kennen, Kinder lieben die Computerspieloptik. Und alle rätseln mit.

Ein Rat zum Schluss: Wenn Sie das Buch noch nicht kennen, schauen Sie sich erst den Film an und lesen Sie den Roman erst danach. Im Kino startet "Ready Player One" am 5. April.