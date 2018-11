waren Sie eigentlich auch schon in den Saloons von Valentine und Saint Denis? Wenn ich mich hier im Büro umhöre, sind die meisten spieleaffinen Kollegen gerade fast jeden Abend im virtuellen Westen, in Rockstars kürzlich erschienenem Epos "Red Dead Redemption II" unterwegs. Manche halten das Spiel für ein Meisterwerk, andere finden, dass es ein interessantes und vor allem wahnsinnig atmosphärisches Spiel ist, aber nicht unbedingt ein Meilenstein.

SPIEGEL ONLINE Angeschossenes Tier in "Red Dead Redemption 2"

Fest steht dagegen: "Red Dead Redemption II" stellt eine Sache, die auch in vielen anderen Open-World-Games vorkommt, realistischer dar als viele Konkurrenztitel: das Töten von Tieren. "Ist das Jagen zu brutal?", fragte kürzlich beispielsweise das Magazin "PC Games". Auch ich finde die digitale Jagd in diesem Fall spielerisch interessant und grausam zugleich - Spaß macht sie mir so wenig. Angeschossene Tiere leiden sichtlich und wer ihnen das Fell abziehen will, sieht diesen Vorgang stets in einer nicht abbrechbaren, gar nicht so kurzen Animation (hier sehen Sie, wie sie bei einem Hasen aussieht, hier finden Sie das Beispiel eines Rehs).

SPIEGEL ONLINE Fell-Abziehen in "Red Dead Redemption II"

Wird das Thema online in einem Artikel oder Forenpost angesprochen, wird dabei fast immer Peta erwähnt, nach dem Motto: Was würden die dazu sagen? Die Tierrechtsorganisation hatte sich schließlich in der Vergangenheit mehrfach über virtuelle Gewalt gegen Tiere beschwert, wie diese Fotostrecke dokumentiert.

Petas Empörung über große Games ist natürlich wohlkalkuliert und gute Eigen-PR, wie ich hier mal aufgeschrieben habe, zu "Red Dead Redemption II" jedoch hatte sich die Organisation bislang nicht geäußert. Deshalb bat ich um eine Stellungnahme - aus ehrlichem Interesse, im Wissen, dass die explizite Darstellung des Tierleids durchaus schon Spieler dazu gebracht hat, in "Red Dead Redemption II" so gut es geht aufs Jagen zu verzichten.

Peter Höffken von Peta Deutschland antwortete mir, seine Organisation habe "von Unterstützern und Videospielern zahlreiche Meldungen über die vergleichsweise real dargestellten Grausamkeiten an Tieren" im Spiel erhalten.

"Nach unserer Auffassung sollten Spielefirmen davon absehen, virtuelle Jagd-, Angel- und Tötungsszenen in ihre Spiele einzubauen, denn die Grausamkeiten an Tieren werden dadurch banalisiert", schreibt er weiter. "Unterschwellig und subtil wird in 'Red Dead Redemption 2' das Jagen und Angeln, das nach unserer Auffassung aus Tierschutzgründen verboten werden sollte, als etwas 'Notwendiges' legitimiert - eine aus Tierschutzsicht katastrophale Botschaft."

Ausschließlich kritisch äußert sich Höffken aber nicht: "Bemerkenswert ist aber, dass das Spiel auch positive Tierschutzaspekte beinhaltet, etwa wenn man Hunde quält", heißt es. "Dann kann es passieren, dass die virtuellen Dorfbewohner auf den Spieler losgehen." Dann stellt Höffken aber noch klar: "Dies macht das Spiel für uns dennoch nicht empfehlenswert."

Seltsame Digitalwelt: Magische Technik mit trivialen Problemen

Eine Last-Minute-Blindbuchung verschlug mich neulich in ein Berliner Hotel, in dem mich eine "Magic"-Fernbedienung von LG neugierig machte. Sie hatte kaum Tasten, bot laut Anleitung aber zum Beispiel eine Art Mauszeiger für den Bildschirm. Die Zukunft des Hotelfernsehens, dachte ich kurz, zumal auf einer Taste auch noch "3D" stand.

SPIEGEL ONLINE "Magic"-Fernbedienung im Hotel

Eine Viertelstunde später war ich nur noch genervt: Bis auf An und Aus und die Lautstärke-Regelung schien nichts zu funktionieren, erst recht nicht der Mauszeiger. Als ich das Hotel abends verließ, fragte ich an der Rezeption nach, ob das normal sei. Vielleicht sei die Batterie leer, antwortete man mir, man werde sich darum kümmern.

Als ich später wieder im Zimmer war, hatte sich jemand des Problems angenommen: Der Fernseher lief bereits und tatsächlich war nun ein Zeiger da. Und bei der 3D-Taste kam immerhin der Hinweis, dass mein Fernseher diese Funktion nicht unterstütze. Dafür gab es nun ein neues Problem: Ich konnte die Lautstärke nicht mehr einstellen. Es dauerte letztlich noch einen Neustart, dann konnte ich zumindest normal fernsehen.

App der Woche: "Teslagrad"

getestet von Tobias Kirchner

Playdigious

"Teslagrad" kombiniert klassische Videospiel-Elemente mit einer modernen, handgezeichneten Optik und einer innovativen Spielidee. Wie der Name vermuten lässt, spielt in dem Abenteuer eines kleinen Jungen die Physik eine große Rolle. Mit einer Waffe, die für magnetische Anziehungskraft sorgt, warten auf ihn im alten verlassenen Teslaturm verschiedene Rätsel und Aufgaben. Außerdem gibt es Bosskämpfe.

"Teslagrad" ist ein umfangreiches Spiel, das für viele Stunden unterhält und bereits auf PC sowie Konsolen erfolgreich war. Die Umsetzung für das Smartphone hat nur wenige technische Einschränkungen und lässt sich einwandfrei steuern.

Für 5,49 Euro (iOS) oder 6,99 Euro (Android) von Playdigious, ohne In-App-Käufe.

Fremdlink: Drei Tipps aus anderen Medien

"Spot the Surveillance" (Englisch, 360-Grad-Erfahrung, circa fünf Minuten)

Erkennen Sie die Ausspähtechnik? Die Bürgerrechtler der EFF haben ein 360-Grad-Bild ins Netz gestellt, in dem sich sieben Dinge finden lassen, die in den USA zum Überwachen eingesetzt werden, wie beispielsweise eine Bodycam. Fällt eine der sieben Sachen genau ins Blickfeld, bekommt man eine kurze Erklärung dazu. Zum Start muss man den weißen Kreis auf den Button "Get started" ausrichten.

Erkennen Sie die Ausspähtechnik? Die Bürgerrechtler der EFF haben ein 360-Grad-Bild ins Netz gestellt, in dem sich sieben Dinge finden lassen, die in den USA zum Überwachen eingesetzt werden, wie beispielsweise eine Bodycam. Fällt eine der sieben Sachen genau ins Blickfeld, bekommt man eine kurze Erklärung dazu. Zum Start muss man den weißen Kreis auf den Button "Get started" ausrichten. "Die wahren Tricks der skrupellosen Pick-up-Artists" (YouTube-Video, 10 Minuten)

Wer sich öfter durch YouTube klickt, stößt immer mal wieder auf Videos selbsternannter Flirtcoaches. Sie geben vor, schüchterne Männer zu erfolgreichen Aufreißern machen zu wollen, den meisten geht es jedoch schlicht um Geld, wie Philipp Walulis hier aufzeigt.

Wer sich öfter durch YouTube klickt, stößt immer mal wieder auf Videos selbsternannter Flirtcoaches. Sie geben vor, schüchterne Männer zu erfolgreichen Aufreißern machen zu wollen, den meisten geht es jedoch schlicht um Geld, wie Philipp Walulis hier aufzeigt. "Patriot Act with Hasan Minhaj: Amazon" (Englisch mit deutschen Untertiteln, erste 20 der 25 Videominuten)

"Patriot Act" ist eine politische Comedy-Show auf Netflix, die vom Stil her an "Last Week Tonight" mit John Oliver erinnert. Sie ist gewissermaßen lehrreich und lustig zugleich. In dieser Folge thematisiert Hasan Minhaj die Macht Amazons und die Frage, ob es ein Problem ist, wenn die Firma in unseren Leben zunehmend wichtiger wird.

Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche,

Markus Böhm