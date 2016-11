Ärger um Reddit-Chef Als würde Mark Zuckerberg heimlich Facebook-Kommentare umschreiben

Er habe die Trolle ein wenig getrollt. Das schreibt am Donnerstagmorgen der Nutzer "spez" ins wichtigste Donald-Trump-Fanforum, das Reddit-Forum "The_Donald". Er habe in Kommentaren, die ihn angriffen ("Fuck u/spez"), seinen Nutzernamen gegen den von "The_Donald"-Moderatoren ausgetauscht, "rund eine Stunde lang".

Was wie ein Schuljungenstreich klingt, hat eine größere Dimension. Hinter dem Pseudonym "spez" verbirgt sich nicht irgendein Reddit-Nutzer oder -Moderator, sondern Steve Huffman, Mitgründer und aktuell Geschäftsführer der Plattform.

Die Angelegenheit ist also damit vergleichbar, dass Mark Zuckerberg bei Facebook Postings umschreibt, die ihm übel aufgestoßen sind. Aufgeflogen war der Eingriff unter anderem durch Screenshots, die zeigen, dass sich in "The_Donald"-Postings plötzlich Nutzernamen verändert hatten.

Erst einmal erwischt, versucht Huffman nun, den Vorfall herunterzuspielen: Es sei eine lange Woche gewesen, schreibt er, in der man versucht habe, ein Forum, das sich um eine Verschwörungstheorie dreht, aufzulösen - was letztlich auch passierte. "So sehr wir bemüht sind, ein gutes Verhältnis zu euch allen zu haben: Langsam nervt es, ständig als Pädophiler bezeichnet zu werden."

Weiter schreibt Huffman, als Geschäftsführer sollte er "solche Spiele nicht spielen": "Unser Community-Team ist ziemlich sauer auf mich, daher werde ich so etwas ganz gewiss nicht noch einmal machen."

Für Reddit ist es nicht das erste Mal, dass die Führungsetage und die Nutzer miteinander fremdeln. Im Sommer 2015 etwa, nach dem Rauswurf einer beliebten Reddit-Mitarbeiterin, schrieb die damalige Chefin Ellen Pao nach Community-Protesten: "Wir haben Mist gebaut. Nicht nur am 2. Juli, sondern auch in den vergangenen Jahren." Wenige Tage später trat Pao zurück, Huffmann wurde ihr Nachfolger als Geschäftsführer.