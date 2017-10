Offensive gegen Hass und Gewalt Reddit löscht Nazi- und Tiersex-Foren

Die Online-Diskussionsplattform Reddit ist der Nährboden für zahlreiche Internet-Memes, für bunte Geschichten und Künstlerkarrieren. Doch es ist eben auch ein recht liberales Forum, das es zulässt, wenn Nutzer verstörende und brutale Bilder, Videos und Texte posten. Damit diese Freizügigkeit nicht missbraucht wird, um Hass zu schüren und zu Gewalt aufzurufen, haben die Betreiber nun härtere Regeln angekündigt.

Ein Reddit-Admin schrieb am Mittwoch, dass man festgestellt habe, dass die Regel zum Thema Anstiftung zu Gewalt zu ungenau gewesen sei. Sie sei deshalb angepasst worden. Der Admin kündigte an, dass gegen Inhalte, die etwa Gewalt gegen Personen oder Gruppen gutheißen oder dazu aufrufen, Maßnahmen ergriffen werden. Zudem werde gegen Beiträge vorgegangen, die den Missbrauch von Tieren verherrlichen oder dazu anstiften. Die Regel gelte für alle Inhalte, also für Textbeiträge, Videos, Gif-Bilder, Gruppentitel und Nutzernamen.

Umstrittene Kategorie "WatchPeopleDie" wird nicht gelöscht

Für die Mitglieder einiger weniger Unterforen hatte die Regelverschärfung direkt Folgen: So haben die Admins unter anderem Subreddits mit Titeln wie "Nazi", "Far Right" und "WhitesAreCriminals" entfernt. Außerdem sind unter den gesperrten Seiten Foren wie "SexWithDogs" und "SexWithHorses".

Doch die Betreiber kommen mit den Aufräumarbeiten bislang kaum hinterher. Die Nutzer meldeten ihnen in den vergangenen Stunden zahlreiche Foren und Kommentare, die noch immer erreichbar sind.

Während das Forum "PicsOfDeadKids" gelöscht wurde, ist die umstrittene Kategorie "WatchPeopleDie" offenbar nicht von der Regelanpassung betroffen. In dem Forum werden unter anderem Videos von Schießereien und Explosionen gezeigt, bei denen Menschen ums Leben kommen. Laut Angaben der Seitenbetreiber hat man sich die Seite zwar angeschaut, hat derzeit aber keine Pläne, das Forum zu schließen.

Von Deutschland aus ist "WatchPeopleDie" bereits seit knapp zwei Jahren nicht mehr erreichbar. Nach der Androhung eines Indizierungsverfahrens der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien hatten sich die Reddit-Betreiber dafür entschieden, die Kategorie für deutsche Nutzer zu sperren.

Auf die Admins wartet viel Arbeit

Mit den härteren Regeln folgt Reddit den Offensiven anderer Tech-Unternehmen wie Facebook und Twitter, die ebenfalls stärker gegen Hass im Netz vorgehen wollen. Doch wie konsequent die angepassten Richtlinien durchgesetzt werden, ist ungewiss. Reddit hatte schon mehrfach bei seinen Nutzungsbedingungen nachgebessert. Mit einer strengen Auslegung der Richtlinien riskieren die Betreiber jedes Mal auch, Mitglieder zu verprellen.

Auf die Admins wartet nun jedenfalls jede Menge Arbeit, denn es sind noch einige Postings online, die nach den neuen Regeln wohl gelöscht werden müssen. Der gleiche Administrator, der die Infos zu den neuen Richtlinien gepostet hat, hatte es übrigens noch vor sechs Monaten abgelehnt, einen Hass-Beitrag zu entfernen.

Ein Nutzer hatte den Admin darauf hingewiesen, dass in einem Posting der Massenmord des norwegisches Terroristen Anders Breivik glorifiziert werde. Die Antwort darauf lautete damals, der Beitrag "scheine nicht die derzeitigen Seitenregeln zu verletzen". Das Posting ist immer noch auf der Seite zu finden.