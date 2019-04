auf Reddit passiert gerade etwas Ungewöhnliches: Der Kanal r/Games bleibt heute geschlossen, wegen seiner ekelhaften Nutzer. Die Moderatoren wollen damit auf ein fundamentales Problem hinweisen: "Die Vorstellung, es sei in Ordnung oder akzeptabel, die ohnehin schon immer entrechteten und marginalisierten Mitglieder der Gaming-Community lächerlich zu machen oder zu dämonisieren."

Dazu muss man wissen: Reddit ist nicht gerade der Ponyhof des Internets. Die diversen chan-Imageboards mögen schlimmer sein, aber in den 138.000 Communitys auf Reddit findet sich so ziemlich jede Abscheulichkeit, zu der Menschen fähig sind. Nicht zuletzt unter Gamern.

Christophe Gateau/DPA Besucher der Gamescom 2018

Den freiwilligen, unentgeltlich arbeitenden Moderatoren von r/Games ist es nun zu viel geworden. Heute hat die 1,6 Millionen Abonnenten umfassende Community Sendepause. Zu lesen gibt es im Subreddit nur einen einzigen aktuellen Beitrag - den der Moderatoren. Sie wollen ein Zeichen setzen gegen Homophobie, Transphobie, Fremdenfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit, Rassismus und andere gesellschaftliche Auswüchse, die sie "eingebettet in die Tiefen des Internets" sehen, regelmäßig aber in Gamer-Communitys.

Beispielhaft zeigen sie in einer Screenshot-Galerie, womit sie es tagtäglich zu tun haben: Beleidigungen aus der Gamergate-Szene, Gewaltaufrufe, Sexismus, Verharmlosung von Vergewaltigungen - die ganze Palette eben. Ihr Beitrag endet mit einem Appell: "Lasst uns schwelgen in der Vielfalt von Games und den unzähligen verschiedenen Hintergründen, die wir Gamer haben."

Alles anzünden?

Den Gegenvorschlag macht der Designer und Silicon-Valley-Veteran Mike Monteiro auf BuzzFeed. Titel: "We Built A Broken Internet. Now We Need To Burn It To The Ground". Wir haben ein kaputtes Internet aufgebaut, jetzt müssen wir es niederbrennen.

Monteiro beklagt, ähnlich wie die Reddit-Moderatoren, die Diskrepanz zwischen dem, was das Internet werden sollte und was es geworden ist: "Das Versprechen des Internets war es, den Stimmlosen eine Stimme zu geben, den Unsichtbaren Sichtbarkeit, den Machtlosen Macht." Stattdessen seien lauter Plattformen entstanden, auf denen junge, dumme hasserfüllte Männer nichts Besseres zu tun hätten, als Frauen herabzuwürdigen.

Sein Urteil, gerichtet an die Designer des modernen Web, an die Schöpfer der sogenannten sozialen Netzwerke: "Diese Monster sind eure, egal, wie gut eure Absichten gewesen sein mögen". Sein Lösungsvorschlag: alles anzünden.

Auf welcher Seite stehen Sie? Ich überlege noch.

Seltsame Digitalwelt: Killer-Queen Siri



Christos Kalohoridis/ Netflix Cha-Cha (li. und Hazel in "The Umbrella Academy"

Ich habe auf dem iPad in die Netflix-Serie "Umbrella Academy" reingeschaut, bin aber nicht weit gekommen. Die Serie pendelt zwischen schön-schrägem Quatsch und trägem Familiendrama hin und her, ohne richtig zu zünden.

Amüsiert habe ich mich jedoch mehrfach, wenn jemand die Namen der beiden seltsamen Auftragsmörder Hazel und Cha-Cha aussprach. Denn dann fühlte sich Apples virtuelle Assistentin Siri angesprochen, weil "Hazel" so ähnlich klingt wie "Hey Siri". Ich hätte jedenfalls nie gedacht, dass Siri antwortet, wenn jemand nach einem Killer fragt.

App der Woche: "Darkestville Castle"

getestet von Tobias Kirchner

BUKA

"Darkestville Castle" ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure, das wunderbar auf das Smartphone abgestimmt ist. Im Vordergrund steht der Dämon Cid. Er ist dafür zuständig, Angst und Schrecken in Darkestville zu verbreiten. Jedoch wird sein Alltag von Dämonenjägern gestört. So beginnt ein Abenteuer, das an die besten Zeiten des Genres und Spiele wie Monkey Island erinnert.

"Darkestville Castle" überzeugt mit einer eigenständigen Geschichte, absurdem Humor, liebevoll gestalteten Charakteren und kreativen Rätseln.

Für 2,99 Euro (Android) oder für 4,49 Euro (iOS) von BUKA Development, ohne In-App-Käufe: iOS, Android

Fremdlink: Drei Tipps aus anderen Medien

"BND soll Bundestrojaner gegen Deutsche im Inland einsetzen dürfen" (Vier Leseminuten)

Vergangene Woche hat Netzpolitik.org den kompletten Referentenentwurf zur "Harmonisierung des Verfassungsschutzrechts" veröffentlicht. Eine gute Zusammenfassung des sperrigen Dokuments liefert Stefan Krempl von "Heise": Er nennt den Plan ein "Geheimdienstermächtigungsgesetz mit Lizenz zum Wohnungseinbruch".



"The Matrix at 20: How the sci-fi gamechanger remains influential" (Englisch, drei Leseminuten)

Viel wurde geschrieben über das 20-jährige Jubiläum von "The Matrix", auch auf SPIEGEL ONLINE, und das völlig zu Recht. Aber der beste Artikel, den ich gelesen habe, ist der von Scott Tobias im "Guardian", unter anderem wegen solcher Sätze: "The film's ideas have taken root in a destabilized culture where conspiracy theories flourish and individuals are defining for themselves what is and isn't real, and what constitutes freedom in a heavily monitored, highly synthetic technological space".





"Microsoft leads the way in banning April Fools' Day pranks" (Englisch, drei Leseminuten)

Kleiner, aber feiner Scoop von "The Verge": Microsofts Marketing-Chef Chris Capossela hat alle Mitarbeiter des Unternehmens per E-Mail angewiesen, in diesem Jahr auf öffentliche Aprilscherze zu verzichten, weil man letztlich mehr zu verlieren als zu gewinnen habe. Amen.

Ich wünsche Ihnen trotzdem eine total lustige Woche,

Patrick Beuth