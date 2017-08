Reisen in Google Street View Einmal um die Welt - auf der Couch

Zum Frühstück spaziert Jacqui Kenny durch die Außenbezirke von Lima, am Nachmittag streift sie durch die verlassenen Straßen von Durango in Mexiko, den Abend lässt sie in der Atacama Wüste ausklingen. Ihre Wohnung verlässt Kenny bei diesen Reisen nicht. Sie betrachtet die Welt durch Googles Street View.

Denn Kenny kann nicht wirklich reisen. Sie leidet an Agoraphobie, also Platzangst. Wer daran erkrankt, fürchtet sich vor öffentlichen Plätzen, Menschenansammlungen - und eben vor dem Reisen. Man hat Angst, die Kontrolle zu verlieren oder in peinliche Situationen zu geraten. Häufig ergreift Betroffene auch Panik: Ihr Herz fängt an zu rasen, sie zittern oder ihnen wird schwindelig.

Bei Kenny wurde die Krankheit vor acht Jahren diagnostiziert, doch da litt sie schon seit Jahren unter ihren Ängsten. Sich mit Kollegen treffen, den Hund ausführen, einkaufen gehen - Dinge, die für andere selbstverständlich sind, erlebt sie als Herausforderung. "Die kleinste Reise kann sich so anfühlen, als ob ich den Mount Everest besteige", sagt Kenny. Flugzeuge und Züge seien für sie besonders schwierig, dort habe sie das Gefühl, nicht entkommen zu können. Die Krankheit macht es ihr unmöglich, die Welt zu entdecken.

So fing Kenny an, Google Maps zu durchforsten - nach Orten, die sie vielleicht nie sehen wird, Tausende Kilometer von ihrer Heimatstadt London entfernt. Wie eine Touristin hält sie ihre Eindrücke fest, zur Erinnerung macht sie Screenshots, die sie sehr sorgfältig auswählt: Sie zeigen Bilder aus staubigen und verlassenen Regionen, mit weitem Horizont. Viele wirken mit ihren Pastelltönen wie durch einen Schleier betrachtet. Die Orte scheinen nicht von dieser Welt.

Die Schnappschüsse der Street-View-Reisenden Die Londonerin Jacqui Kenny leidet an Agoraphobie, also Platzangst, kann deshalb nicht verreisen. 2016 fing sie an, mit Google Street View die Welt zu entdecken - und Screenshots von den besuchten Orten zu machen. Auf ihrem Instagram Account veröffentlicht Kenny diese Bilder.

Dieses abgeschiedene Spielfeld sehen sicherlich nicht viele Touristen. Es liegt am Rand von Cajamarca in Peru. Kenny kann alle Orte sehen, die Google mit seinen Fahrzeugen fotografiert hat. Hier wird Googles Auto in der Region Atacama in Chile von Kindern verfolgt. Die Gegend ist relativ dünn besiedelt; die Atacama-Wüste gilt als die trockenste der Welt. Hunde sind ein immer wiederkehrendes Motiv von Jacqui Kenny. Auch die Tiere scheinen den Google-Autos gerne hinterherzurennen, so wie hier, in Arequipa in Peru. Kenny liebt abgeschiedene Orte, die fast unwirklich wirken. Dieser Spielplatz befindet sich an der Playa Tanaka in Peru. Kenny wünscht sich, dass Google noch viel mehr Teile Afrikas fotografiert. Dieser Screenshot zeigt den Ort Touba im Senegal. Ungewöhnliches Licht fasziniert Kenny. Sie ist immer auf der Suche nach einer besonderen Atmosphäre, wie hier am Rand von Bisckek, der Hauptstadt von Kirgisistan. Eines ihrer Lieblingsfotos: Eine Mutter und ihr Kind halten sich in Beganuur in der Mongolei an der Hand. "Ich mag es besonders, wenn man den Staub, den das Google-Auto aufwirbelt, sehen kann", sagt sie. Früher arbeitete Kenny für eine Filmfirma und schaute sich über die Jahre Zehntausende Bilder an. Dadurch fällt es ihr leicht, sich trotz der Fülle an Material zurechtzufinden: "Es ist so ein tolles Gefühl, wenn man das richtige Bild gefunden hat." Chile gehört zu Kennys Lieblingsländern. Dieses Paar hat sie in Chañaral im Norden des Landes gefunden. Sie stellt sich die Orte, die sie fotografiert, oft als Schauplatz für Filme vor und denkt sich Szenen dazu aus. Gerade hält sucht Kenny vor allem in Mexiko und in den Vereinigten Arabischen Ermiraten nach Motiven. Dieser Screenshot wurde in Durango in Mexiko aufgenommen. Die Menschen auf ihren Bildern wissen nichts davon, dass sie über Kennys Instagram-Account von Tausenden Menschen betrachtet werden. Auch Landschaften mit einem extremen Klima haben es Kenny angetan: Die Farben seien hier ganz anders, sagt sie. Große Städte meidet Kenny meist. Zu viele Autos und Menschen will sie auf ihren Bildern nicht sehen. Dieser Screenshot zeigt Zottegem in Belgien.

Das Licht und die Farben sind der virtuell Reisenden besonders wichtig: "Ich liebe Orte, die nah am Äquator sind, dort wo die Sonne sehr tief oder sehr hoch steht. Ich suche auch nach Plätzen mit lebhaften Farben in der Architektur und der Mode, das findet man vor allem in Südamerika und Afrika." Den Trubel der Großstädte meidet sie - nicht nur im echten Leben, sondern auch in ihren Street-View-Bildern. Sie sucht abgeschiedene Plätze, Einöden. Je einsamer, desto besser. Wüsten- und Minenstädte haben es ihr besonders angetan.

Über 1000 Städte hat sie auf diese Weise bereits besucht. Manche Orte erschließe sie schnell, bei anderen dauere es länger, das richtige Motiv zu finden. Stunden, Tage, manchmal sogar Wochen sucht sie akribisch nach einem guten Motiv, dem besten Blickwinkel und Bildausschnitt.

Die so entstandenen Street-View-Schnappschüsse zeigt Kenny auf ihrem Instagram-Account "streetview.portraits". Von mehreren Tausend Screenshots veröffentlicht sie dort derzeit knapp 200. Mit ihren über 33.000 Abonnenten tauscht sie sich regelmäßig aus: "Der kreative Prozess vertreibt nicht nur meine negativen Gedanken, es ist auch toll, über meine Gesundheitsprobleme zu sprechen. Ich bin nun mit einer Gemeinschaft verbunden, die mich unterstützt. Viele haben mit denselben Problemen zu kämpfen wie ich."

Das Projekt habe ihr geholfen: "Es hat mich auf vielfache Weise der Welt nähergebracht. Ich fühle mich mit den Orten, die ich besucht habe, verbunden", sagt sie. Doch ihr Blick auf die Welt bleibt eingeschränkt: Was Googles Kameraautos nicht fotografieren, bleibt ihr verschlossen. Trotzdem macht Kenny weiter, jeden Tag. Denn auch wenn sie manchmal an bestimmten Stellen nicht weiterkommt, gibt es doch immer Neues zu entdecken.