Re:publica 2017 Neun Menschen, neun Webfails

Carline, 32, Chefin vom Dienst Audience Development bei SPIEGEL ONLINE: Snapchat-Nachricht an den Falschen

"Nach einem Buchmessen-Besuch kam ich morgens aus der Kneipe und dachte, ich schicke meinem Freund noch ein lustiges Snap. Vielleicht habe ich dabei ein wenig gelallt, vielleicht ein wenig Quatsch erzählt. Nicht so gut war aber vor allem, dass mein Freund bei Snapchat so ähnlich heißt wie ein bekannter Chefredakteur, bei dem meine Botschaft dann ankam. Das war mir so unangenehm, dass ich noch einen Erklär-Snap hinterher schickte, im Stil von: 'Ich bin gar nicht so betrunken und wollte nur einen schönen Tag wünschen, vielleicht vergisst du einfach den ersten Snap.' Darauf kam immerhin noch eine Antwort: Der Chefredakteur schrieb, dass er gelacht habe und mir auch einen schönen Tag wünscht."