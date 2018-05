Was die Welt noch braucht Warum gibt es kein Meerschwein-Emoji?

Konrad, 38, Projektleiter und ehemaliger Netzwelt-Redakteur

"Ich hätte gern einen W20, also einen 20-seitigen Würfel, wie man ihn zum Rollenspielen benutzt", sagt unser ehemaliger Kollege Konrad, der sogar schon an einem entsprechenden Vorschlag für das zuständige Unicode Consortium arbeitet. Der schon lange verfügbare Würfel mit sechs Seiten reicht ihm nicht: "Das ist ja eher was für 'Mensch ärgere dich nicht'", meint Konrad.