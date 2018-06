Roboter auf der Cebit Hol mir mal 'ne Dose Bier!

Es ist immer ein bisschen gruselig, wenn Boston Dynamics ein neues YouTube-Video ins Netz stellt. Denn die Roboterhunde, die in den Clips zu sehen sind, lassen sich kaum noch aufhalten. Die elektronischen Vierbeiner des US-Konzerns entwickeln sich so rasant weiter, dass sie mittlerweile unfallfrei Treppen steigen, Türen öffnen und sich selbst wieder aufrappeln können, wenn sie auf Bananenschalen ausgerutscht sind.

Das sieht nach Science-Fiction aus, doch es sind keine Fake-Videos, die der Hersteller regelmäßig veröffentlicht. Das Unternehmen hat auf der Cebit in Hannover vorgeführt, dass die Geräte ihrem Herrchen wirklich auf Befehl eine Getränkedose reichen können. Bei den Robodogs handelt es sich offenbar auch um keine Prototypen mehr. Nach Angaben des Herstellers sind die Tiere bereit für den Massenmarkt. Im kommenden Jahr sollen rund 1000 Elektrohunde produziert werden.

Die Maschinen sollen unter anderem als Aufräumroboter in radioaktiv verseuchten Gebieten, als Paketlieferanten und als Helfer in der Altenpflege eingesetzt werden. Doch auch im Haushalt könnten die Vierbeiner mit dem Greifarm auf dem Rücken eingesetzt werden. Schließlich können die Hunde auch Spülmaschinen einräumen und Müll wegwerfen.

Weniger Besucher als im vergangenen Jahr

Roboter waren der große Trend auf der Cebit im neuen Gewand, die seit Montag rund 120.000 Menschen auf das Messegelände nach Hannover gelockt hat und damit deutlich weniger als im vergangenen Jahr, als etwa 200.000 Besucher kamen. Dennoch zeigten sich die Veranstalter zufrieden. Die alte und neue Cebit seien nicht zu vergleichen, sagte Oliver Frese, Vorstand der Deutschen Messe AG. Aussteller und Partner seien allesamt zufrieden gewesen. "Wir wurden für unseren Mut und für unsere große Entschlossenheit belohnt".

An Robotern hat es jedenfalls nicht gemangelt. Sie posierten für Fotos mit Besuchern, protzten mit Wissen und spielten gemeinsam in einer Rockband. Doch ganz so ausgereift wie der Roboterhund zeigten sich nur wenige Maschinen. Die Bewegungen wirkten häufig noch schwerfällig und die Reaktionen verzögert. Es wird vermutlich noch eine Weile dauern, bis Roboter für uns Essen kochen und die Wohnung aufräumen.

In der Fotogalerie stellen wir ein paar Roboter vor, die auf der Cebit gezeigt haben, was sie schon alles können.