Seine Erfindung ist zu menschlich - und zugleich nicht menschlich genug. Das sagt der französische Forscher Marc Teyssier über den MobiLimb, einen Roboterfinger fürs Smartphone, den er entwickelt und kürzlich auf YouTube vorgestellt hat. "Jeder sagt mir, der sei gruselig", sagt Teyssier.

Er selbst sehe das auch so, sagt der Forscher, zugleich aber findet er die überwiegend abweisenden Reaktionen spannend. "Wir kommunizieren mit Menschen durch Berührung", sagt er: "Wir benutzen Finger. Wir nutzen Bewegung. Aber wenn wir das auf ein mobiles Gerät bringen, denken alle, dass es verrückt und gruselig ist."

Teyssiers Roboterfinger wird am Smartphone befestigt und hat verschiedene Funktionen: Der MobiLimb diene als Handyhalter oder -stütze, dank ihm kann das Gerät sich aber auch wie von selbst über den Tisch bewegen. Der Finger kann sich außerdem krümmen und auf den Tisch klopfen, ebenso kann er den Benutzer streicheln oder antippen, während dieser das Gerät in der Hand hält - Freunde können das sogar aus der Ferne auslösen.

REUTERS Roboterfinger MobiLimb

Teyssiers Finger soll so helfen, Kommunikation übers Smartphone mehr wie persönliche Mensch-zu-Mensch-Kommunikation wirken zu lassen - dadurch, dass Berührungen eine Rolle spielen. "Meine Ausgangsfrage lautete: Wie können wir Berührungen in Mensch-Computer-Schnittstellen integrieren?"

Ein Ausflug ins Uncanny Valley

Bislang scheinen viele Menschen der Idee, dass ein Roboterfinger sie anfasst, skeptisch gegenüberzusehen. Forscher Teyssier, der an der Ingenieurschule Télécom ParisTech zu Berührung in der Kommunikation forscht, will herausfinden, warum.

Teyssier glaubt, der Roboterfinger verunsichere Menschen, weil er wie eine Person auf Kommandos reagiere, aber eben nur ein Finger ohne Körper sei. "Ich denke, dass wir uns bis zu einem gewissen Grad im Uncanny Valley befinden." Technologie komme menschlich daher, sei aber eben nicht exakt wie ein Mensch. Das führe dazu, dass das Gehirn nicht wisse, wie es den Eindruck zu verarbeiten hat: "Wir wissen wir nicht, wie wir reagieren sollen."

Der sogenannte Uncanny-Valley-Effekt beschäftigt Forscher seit langem. Die Hypothese dazu lautet verkürzt, dass Menschen lieber mit abstrakten, unecht wirkenden Figuren zu tun haben, als mit Figuren, die echt wirken sollen, es aber nicht ganz schaffen - nach dem Motto "Zu nah am Menschen, aber nicht nah genug". Erst ab einem bestimmten Level an Realismus empfinden Menschen der Hypothese zufolge wieder Empathie für Nachbauten, seien es nun Roboter oder auch Film- oder Videospielfiguren. Kurz vor der perfekten Nachbildung hat die Realismus-Sympathie-Kurve eine tiefe Delle - das unheimliche Tal, das Uncanny Valley.

Einmal drücken lassen vom Kühlschrank

Marc Teyssier glaubt, dass es durchaus einen Punkt geben kann, an dem ein Roboterfinger Menschen nicht länger verstören wird. Er stellt sich eine Welt vor, in der Menschen eines Tages mit Objekten so interagieren, wie sie es jetzt mit anderen Menschen oder Haustieren tun. Eines Tages könnte man dann in die Küche gehen und sich von seinem Kühlschrank drücken lassen.

"Mit diesem Projekt stellen wir viel in Frage", sagt Teyssier über den MobiLimb: "Das Smartphone und den Menschen und die menschliche Natur." Und er fragt weiter: "Was wäre, wenn alle Geräte Arme und Gliedmaßen hätten und uns wie ein Mensch berühren könnten? Ich denke, unser Umgang mit Technologie wäre ein ganz anderer."

Vielleicht würde man ein Gerät dann nicht nach zwei Jahren in den Müll werfen, überlegt der Forscher. "Vielleicht würden wir eine Beziehung zu ihm aufbauen und es als Freund oder Begleiter bei uns behalten wollen." Dauerhafte Software-Updates vorausgesetzt natürlich.

Sexfantasien auf YouTube

Teyssiers Erfindung hat auf YouTube übrigens nicht ausschließlich negative Reaktionen gesammelt. Unter dem Präsentationsvideo finden sich an prominenter Stelle auch Kommentare wie "Ärzte können jetzt eine Prostata-Untersuchung aus der Ferne durchführen".

Und einige Nutzer regt sein Roboterfinger auch zu Sexfantasien an: "Ist der wasserdicht? Frage für einen Freund", schreibt etwa jemand. Andere kommentieren den MobiLimb mit "Mobi Dick", "Hier kommt das neue iPhone XXX" oder "Meine Ex-Freundin würde sich darüber freuen". Und ein weiterer Nutzer hat sich schon einen Werbespruch für das Gerät ausgedacht: "Endlich kann Sie Google Maps zum G-Punkt führen!"

