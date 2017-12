Netz-Communitys Super Fans, super erfolgreich

So steht die "Dark Souls"-Reihe meist in einem Diskurs, der durch Meme bestimmt wird, die von Fans kreiert wurden. Besonders das "git gud"-Mem wird in verschiedenen Foren immer wieder in Bezug auf "Dark Souls" gebracht. Eine beabsichtigte Falsch-Schreibung von "get good". Denn das ist der häufigste Ratschlag, wenn Spieler sich ob des hohen Schwierigkeitsgrads beschweren: Werde besser!



Auch Jan, 23 Jahre, war zunächst überfordert. "Trotzdem konnte ich mich nicht davon losreißen", sagt er. Mehrere Tausend Stunden habe er schon in den Welten von "Dark Souls" verbracht. "Die Online-Communities wirken oft wütend. Aber im Spiel findet man Gleichgesinnte, mit denen man sich durch die Gegner schlägt, egal was kommt."