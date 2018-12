Sascha Lobo über Putins Propaganda Russlands Trolle und ihre nützlichen Idioten

Russische Propaganda im Netz ist zugleich "state of the art" und "art of the state", schrieb Sascha Lobo in seiner Kolumne. Der Kreml kapere die Debatten liberaler Demokratien. Im Podcast reagiert Lobo auf Leserkritik.