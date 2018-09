Der Energiekonzern RWE hat nach einem Hackerangriff auf seine Website Strafanzeige gegen unbekannt erstattet. Das teilte ein RWE-Sprecher am späten Montagabend mit. Eine Flut gesteuerter Anfragen habe die Leistungsfähigkeit des Servers erheblich reduziert. "In der Folge war die Website zeitweise nur schwer oder mancherorts gar nicht erreichbar", sagte der Sprecher.

IT-Spezialisten des Unternehmens seien damit beschäftigt, das Problem zu lösen. Sicherheitseinrichtungen des Unternehmens waren den Angaben zufolge nicht betroffen.

RWE steht seit Wochen in der Kritik, weil das Unternehmen ein Waldgebiet westlich von Köln abholzen will, um weiter Braunkohle abzubauen. Gegen die Rodung des Hambacher Forstes gibt es heftigen Widerstand. Umweltschützer fordern einen Aufschub, bis die derzeit tagende Kohlekommission einen Plan für den Kohleausstieg vorlegt. Ob der jüngste IT-Angriff damit allerdings in direkter Verbindung steht, ist bisher unklar.

In der vergangenen Woche hatte die nordrhein-westfälische Landesregierung die Räumung von Baumhäusern im von Kohlegegnern besetzten Hambacher Forst ausgesetzt, nachdem ein Journalist bei einem Unfall gestorben war. Am Montag wurde der Einsatz wieder aufgenommen.