Netzneutralität Meinungsfreiheit wird zum Produkt

Wenn ich nur eine einzigen Gedanken über die digitale Gesellschaft in die Köpfe der Menschen befördern könnte - es wäre die Erkenntnis, dass in Zeiten der Digitalisierung die Demokratie abhängen kann von komplizierten, technischen, netzpolitischen Details. Netzpolitik aber ist leider die Kombination der beiden unsexiesten Sphären des Universums, nämlich die Wechselwirkung technischer Protokolle und juristischer Paragraphen-Reiterei in Form einer ständigen Nörgeldebatte. Aber je digitaler die Welt, desto mehr wird demokratisch orientierte Netzpolitik zum Rückgrat der Demokratie selbst.

Hier werden die roten Linien der Zivilgesellschaft verhandelt, und Donald Trump attackiert die Demokratie nicht nur auf offensichtliche Weise wie mit der Entlassung von FBI-Chef Comey, der die Untersuchung zu Trumps Verbindungen nach Russland leitete. Sondern auch netzpolitisch.

Wie misslingt eine Demokratie garantiert?

Es gibt einen alten Management-Kunstgriff, um erfolgreiche Strategien zu identifizieren, zum Beispiel, wie sich ein Projekt richtig aufgesetzt wird. Man bittet die Mitarbeiter sich zu überlegen, wie aus dem Projekt garantiert ein Misserfolg werde. Dazu fällt jedem schnell etwas ein. Die Antworten wie "keine Kommunikation untereinander" oder "Absprachen nicht einhalten" verkehrt man ins Gegenteil und bekommt ein simples Erfolgsrezept. Diesen etwas rustikalen Kunstgriff kann man auch politisch anwenden: Wie misslingt eine Demokratie garantiert? Zum Beispiel, indem man

1. die politische Lüge zur Normalität erklärt,

2. der Korruption ihren Lauf lässt und

3. die Meinungsfreiheit attackiert.

Es ist ja kein Zufall, dass autoritäre Staaten stets danach streben, Medien und Meinungen insbesondere im Netz zu kontrollieren. Das wäre ja nicht so, wenn sie darin keine Bedrohung sehen würden: Wirksame Instrumente gegen Autokratien lassen daran erkennen, was sie bekämpfen.

In genau diesem Kontext muss eine netzpolitische Entwicklung in den USA betrachtet werden, die durchaus auf Europa und Deutschland zurückwirken kann. Es geht um ein hochtechnisches Thema, das im Detail für Laien schwer verständlich ist: Netzneutralität.

Etwas vereinfacht ist das die Garantie, dass die Datenströme im Netz gleich behandelt werden. Weil im Internet alles von veröffentlichter Meinung über kritische Informationen bis zu digitalen Produkten im Netz aus Datenströmen besteht, liegt die Verbindung zur Meinungsfreiheit nahe.

Wenn man dem obigen Management-Rezept folgen möchte, arbeitet die Trump-Administration mit sämtlichen ihr einfallenden Mitteln am Misslingen der Demokratie. Wie man an der drohenden Abschaffung der Netzneutralität sehen kann.

1. Die Lüge

Es begann damit, dass Trump mit dem Schlachtruf "Drain the swamp" (Legt den Sumpf trocken) forderte, gegen den durchaus berüchtigten Washingtoner Lobbysumpf vorzugehen. Aber dann fast nichts anderes tat, als Lobbyisten in Regierungsämter zu hieven. Mehr Goldman Sachs als in Trumps Regierung ist nicht mal im Vorstand von Goldman Sachs. Die Behörde, die in den Vereinigten Staaten die digitalen Vernetzung reguliert (FCC), bekam einen Vorsitzenden, der seit Jahren dafür bekannt ist, mit größter Hingabe gegen die Regulierung von Telekommunikationsunternehmen zu kämpfen: Ajit Pai. Das hängt auch damit zusammen, dass Pai zuvor in der Rechtsabteilung des großen US-Telekommunikationsunternehmens Verizon arbeitete. Bock zum Gärtner ist eine Untertreibung, hier wurde die Bock AG zum Veranstalter der Bundesgartenschau gemacht. Zur FCC war Pai auf Vorschlag der republikanischen Senatsmitglieder gekommen - was zum nächsten Punkt überleitet.

2. Die Korruption

Die eigentlich stabile, amerikanische Demokratie - darauf haben insbesondere die Republikaner intensiv hingearbeitet - ist inzwischen durchsetzt mit legalisierten Abwandlungen der Korruption: käufliche Politentscheidungen. Eine zentrale Rolle spielen dabei politische Spenden. Und neben einer milden Gabe von Verizon zu Trumps Amtseinführung hatten Telekommunikationsunternehmen fast allen republikanischen Senatsmitgliedern namhafte Summen gespendet. Im Schnitt hohe fünfstellige Beträge, in der Spitze eine Viertelmillion Dollar. Dafür hatten die Senatoren im März bereits beschlossen, dass die Telkos die Daten ihrer Nutzer ohne deren Erlaubnis sammeln und verkaufen können. Dass Pai auf ihren Vorschlag Chef der FCC wurde, muss als Vollstreckung eines sehnlichen Ziels der Telkos wie Verizon betrachtet werden: im Spendenpaket scheint die Abschaffung der Netzneutralität enthalten. Pai hatte schon vor seiner Ernennung im Dezember 2016 angekündigt: "Unter Trump sind die Tage der Netzneutralität gezählt." Was wiederum das dritte Kriterium betrifft.

3. Attacke auf die Meinungsfreiheit

Eigentlich ist ganz leicht zu erklären, warum eine technische Regulierung wie Netzneutralität für die Meinungsfreiheit im Netz elementar ist: Wer die Datenströme kontrolliert und dabei zu seinem eigenen Vorteil inhaltlich eingreifen darf, wird das auch tun. In diesem speziellen Fall kommt aber dazu, dass die FCC explizit auch für die Regulierung von Inhalten verantwortlich ist. Erst kürzlich überlegte Pai öffentlich, ob und welche Strafe seine Behörde Stephen Colbert für einen groben Scherz über Trump und Putin verhängen sollte, es hatten sich nämlich viele Trump-Fans beschwert. Dass wiederum die Lüge das Schaffen von Pai schon bisher maßgeblich bestimmt hat, ist nachweisbar. Er hatte zum Beispiel behauptet, dass Netzneutralität vergleichbar sei mit der Zensurregulierung von Nordkorea. Oder dass die Netzneutralitätsrichtlinien von Obama gegen die Meinungsfreiheit der Telkos verstoße. Eine Trump-typische Umkehrung der Tatsachen also.

Meinungsfreiheit wird vom Recht zum Produkt

Pai bereitet das Ende der Netzneutralität vor, und diese Attacke auf die digitalen Fundamente der Demokratie kann auch Auswirkungen auf Europa haben. Nicht nur, weil die großen, aus europäischer Sicht netzbestimmenden Unternehmen der amerikanischen Jurisdiktion unterworfen sind. Sondern auch, weil die Netzneutralität in Europa ebenso angegriffen wird.

Ein neues Produkt der Telekom namens "StreamOn" (bei dem Spiegel Online Kooperationspartner ist, grmpf) etwa verletzt meiner Ansicht nach die Regeln der Netzneutralität. Aber vor allem haben die USA oft eine Vorbildfunktion für Europa. Und dabei kann der Abbau der Netzneutralität wirken wir ein Rückfall in die Zeit, als publizieren eine Frage des Kapitals war. Zwar hat die EU eine eher Netzneutralitäts-schützende Gesetzgebung erlassen, aber in diesem Jahr werden wesentliche Entscheidungen gefällt, vor allem, was das mobile Internet angeht.

Und genau an dieser Stelle geht es um demokratische Grundprinzipien, um die digitalen roten Linien der Zivilgesellschaft, die offene Struktur des Internet: Netzneutralität bedeutet nämlich nichts anderes als Schutz vor der ökonomischen Kontrolle der Verbreitung von Inhalten. Das ist der eigentliche Grund, weshalb Trumps Republikaner die Netzneutralität abschaffen wollen - sie ist das größte Hindernis für den Plan, dass bezahlen muss, wer viele Menschen erreichen will: Meinungsfreiheit wird vom Recht zum Produkt.