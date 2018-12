An der Schwelle zum Jahr 2019 steht es nicht gut um die sozialen Medien, schrieb Sascha Lobo in seiner jüngsten Kolumne. Politische Manipulation stehe in Netzwerken wie Facebookund Twitter quasi auf der Tagesordnung, genau wie die Belästigung von Frauen und Hass.

Die Bedeutung der Plattformen im öffentlichen Diskurs sei trotzdem weiter immens, stellte Lobo fest. Das Jahr 2019 werde deshalb ein "Jahr der Häutung für soziale Medien": Es sei nur noch nicht klar, "ob sie sich häuten oder ob sie gehäutet werden", so der Kolumnist.

In seinem Podcast reagiert Lobo nun auf die Kommentare seiner Leserinnen und Leser.

