Politiker-Tweets im Wahlkampf Schlammschlacht ohne Schlamm

Der Wahlkampf zur Bundestagswahl 2017 wird häufig als "langweilig" beschrieben, aber ich glaube, das ist der falsche Begriff. Treffender wäre vielleicht "harmlos".

Denn zwischen Trump und Nordkorea, Brexit und Erdogan wird - mit wenigen Ausnahmen - die Harmlosigkeit der deutschen Politik so offensichtlich. Nicht, dass es nichts zu kritisieren gäbe. Aber die wahlentscheidenden, aktuellen innerdeutschen Probleme erscheinen mit demokratischen Mitteln lösbar. Und wenn das derzeitige Politmaximum aus einem verwirrt-egomanen Hilfsfaschisten mit Atomkoffer besteht, verblasst die psychische Belastung durch englischsprachige Hipster in Berlin ein wenig.

Deshalb ist die politische Empörung der deutschen Parteien so vielsagend. In den meisten Fällen wirkt sie künstlich und trägt den durchschaubaren Charme eines Hotelanimateurs in sich - viele machen zwar mit, aber alle wissen: Das ist eher Mittel zum Zweck, die öffentliche Illustration von Leidenschaft. Drei Stimmungen erscheinen mir im Vorwahl-Spätsommer besonders interessant:

die enorme Weinerlichkeit der Reaktionären

die herbeigeflehte Aufbruchstimmung der Liberalen

die Russland-Positionierung der linken Parteien

In drei empörten Partei-Tweets lassen sich diese Stimmungen wunderbar erkennen. Und weil sie jeweils auf andere Parteien bezogen sind, spannt sich in nur drei Beiträgen auf Twitter fast das gesamte politische Gefüge des Landes auf.

1. Beatrix von Storch: Schiere Weinerlichkeit

Die CDU twittert, dass am Ende einer Veranstaltung die Nationalhymne vorgetragen wird. Das ist sogar für Social-Media-Verhältnisse belanglos - und doch konstruiert AfD-Funktionärin Beatrix von Storch (retweetet vom offiziellen AfD-Account) drumherum eine verräterische Empörung.

Von der Hymne als Symbol für Deutschland geht es twittertypisch übergangslos zur Zerstörung von Deutschland. Allerdings nicht wie beim letzten Mal durch mörderischen Nationalismus (die oben erwähnte Ausnahme von der Harmlosigkeit) und Krieg. Sondern in AfD-Augen durch den Familiennachzug von 390.000 Syrern.

Diese ständige, tränenreiche Selbstinszenierung als Opfer, verbunden mit der Beschwörung des Untergangs: schiere Weinerlichkeit. Politisch ist das zwar gefährlich, weil die Opferpose einem dunklen Zweck dient; Notwehr ist eine moralisch akzeptierte Form der Gewalt. Aber 2017 müssen selbst hartgesottene Einwanderungsgegner zugestehen, dass Deutschland durch die 890.000 Flüchtlinge im Jahr 2015 nicht unmittelbar untergegangen ist. Die Integration wird ohne Zweifel eine riesige, sehr schwierige und vielschichtige Aufgabe, und sie muss unbedingt besser klappen als die bisherige, zu oft mangelhafte Integration. Die AfD-Prophezeihung der Allzerstörung Deutschlands jedoch ist nur noch durch Ausblendung der Realität aufrecht zu erhalten.

Wenn empörter Protest nicht von der Realität gedeckt ist oder zu wenig Echo findet, kann es leicht passieren, dass er erst schrill wird und dann ins Phantasma kippt. Deshalb hat der von-Storch-Tweet diesen leichten Zeugen-Jehovas-Beigeschmack, deren Weltuntergangsvorhersagen irgendwie nie eintraten. Die Selbstwahrnehmung abseits der Wirklichkeit aber zieht sich durch.

Denn in diesem, gegen die Merkel-CDU gerichteten Tweet konstruiert von Storch ein bedrohtes, völkisches "Wir". Die Formulierungen "unsere Hymne" und "unsere Farben" zeigen, dass sie nicht mehr von der AfD spricht, sondern von einem imaginierten Deutschland, das die antideutsche CDU durch ein paar hunderttausend Familienangehörige vollständig zerstöre. Wenn man aber ernsthaft das Szenario zeichnet, dass ein reiches, mächtiges Land von 80 Millionen Menschen durch kriegsflüchtige Familienangehörige untergehen kann, dann ist man im Epizentrum der reaktionären Weinerlichkeit angekommen.

2. Christian Lindner: Hurra, Veränderung!

Selten habe ich ein zugleich so ehrlich empörtes wie auch weltfremdes Gespräch gehört...Endlich tut sich jedenfalls was in #Europa. CL https://t.co/lItoSbT7o0 — Christian Lindner (@c_lindner) 29. August 2017

Dieser Tweet von Christian Linder wurde zwar nicht vom Partei-Account der FDP retweetet, aber weil im Moment Linder die FDP und die FDP Linder ist, ist das egal. Die Liberalen unter Lindner schlingern seit 2015 um eine für sie sinnvolle Position zur Flüchtlingssituation herum.

Als Opposition müssen sie irgendwie Kanzlerin und Regierung kritisieren, und sie trauen sich beim Wählerfang manchmal verstörend weit in populistische Gefilde hinein. Aber weil die FDP gleichzeitig Distanz zur AfD wahren muss und auch wahrt, ist sie in einem merkwürdigen Graubereich der Unklarheit gefangen: ein lautstarkes Jein zu Merkels Politik.

Linders Lösung für dieses Dilemma heißt "Aufbruch statt Inhalte" und spiegelt sich in diesem Tweet. Claudia Roth "weltfremd" zu nennen, ist in nicht-linken Zirkeln ungefähr so überraschend wie den Katholizismus des Papstes aufzudecken. Eigene Empörung gehört nicht zu Lindners durchkomponiertem Markenkern, weil sie ein Zeichen der politischen Schwäche sein kann - aber Lindners Bewunderung für Claudia Roths Empörung über den Migrationsgipfel scheint durch, und die Grünen könnten wichtige Koalitionspartner werden. Deshalb positioniert sich Lindner hier kaum, sondern freut sich schlicht darüber, dass endlich etwas passiert.

Hurra, Veränderung! Das ist die Haltung derjenigen, für die nichts schlimmer wäre als der Status Quo. Die Haltung derjenigen also, die einen Aufbruch herbeisehnen, weil sie wissen: Es ist ihre einzige Chance. Aber wenn schon aus weltpolitischer Unsicherheit heraus keine rechte Aufbruchsstimmung aufkommen will, dann muss man sie eben herbeireden. Reicht ja, wenn am Ende einer von zehn drauf anspringt.

3. Dietmar Bartsch: Am Ziel vorbei geschossen

Entweder Altkanzler oder Ölbaron! Wenn Schröder Anstand hat, verzichtet er auf alle Kanzler-Privilegien. #Rosneft https://t.co/CkAxqRZRsA — Dietmar Bartsch (@DietmarBartsch) 29. August 2017

Man kann ja über die richtige Position zu Russland und Putin streiten. Man kann zum Beispiel die militärischen Aggressionen, die antidemokratischen Umtriebe und die Unterstützung Rechtsradikaler weltweit gegen Wirtschaftsbeziehungen und Realpolitik abwägen - und dabei ist sicher nicht leicht, eine konsistente, halbwegs redliche Position zu finden. Man kann aber nicht die Schmierlappigkeit Gerhard Schröders leugnen, im eigenen, wirtschaftlichen Interesse so schamlos die politischen und geschäftlichen Sphären zu vermischen.

Es geht hier ja nicht um einen eventuell sinnvollen Austausch zwischen Politik und Wirtschaft, sondern um ein Signal von Putin an die deutsche Politik: Wer für mich nützliche Entscheidungen trifft, wird davon persönlich lebenslang profitieren. Daher ist die SPD-Sprachregelung "Das ist Gerhard Schröders Privatsache" so mau.

Und deshalb wirkt der vom Account der Linkspartei wiederholte, halbgar empörte Tweet des Oppositionsführers Dietmar Bartsch auch so am Ziel vorbei geschossen. Eigentlich müsste er lauten: "Wenn Schröder Anstand hat, verzichtet er auf seinen Rosneft-Posten". Aber das klänge ja fast, als sei Rosneft anstößig, also nach Russland-Kritik, und das geht in der Linkspartei vor der Wahl natürlich nicht.

Daher konstruiert Bartsch eine in Richtung SPD wirksame Kritik, die mit dem Begriff "Ölbaron" die kapitalistische Komponente in den Vordergrund rückt und die politische in den Hintergrund. Als sei das Problem in diesem Fall nicht in erster Linie die Nähe zu Russland und Putin, sondern die generelle, wirtschaftliche Betätigung. Ein bisschen, als würde man sich bei einem Überfall darüber empören, dass das Fluchtfahrzeug einen Dieselmotor hat.

Davon also zehrt eine Empörung deutscher Parteien vor der Bundestagswahl 2017. Vom ausgedachten Untergang des Landes über die vorgebliche Weltfremdheit der Konkurrenten bis zu den Machenschaften längst diskreditierter Ex-Politiker - der Versuch einer Schlammschlacht ohne Schlamm. Und weil nichts demobilisierender wirkt als erkennbar falsche Empörung, ist es das größtmögliche Plädoyer für ein "Weiter so". Bitte, Merkel.