Der Mitteldeutsche Rundfunk wird den 17. April 2018 so schnell nicht vergessen. Mit der auf Twitter gestellten Frage, ob man heute noch [das N-Wort] sagen darf, bewarb er eine geplante Talkshow über "Political Correctness". Was folgte, war ein elektronischer Aufstand der Anständigen, der letztlich dazu führte, dass der Sender die Talkshow absagte. Und das war die einzig richtige Entscheidung, wie Sascha Lobo in seiner Kolumne "Diese Art der Empörung ist wichtig" darlegte. Im Podcast zum Text antwortet er nun auf die Kommentare seiner Leser.

